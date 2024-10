Murió influencer tras caer por unas escaleras mientras grababa un video para TikTok; tenía 27 años

Según información oficial, la tiktoker sufrió una fuerte caída en la entrada del metro subterráneo en Moscú. Glazunova iba cantando y moviéndose al ritmo de For the Last Time, cuando perdió el equilibrio junto a una plataforma elevada y rodó desde una altura considerable. A pesar de que los médicos intentaron auxiliarla y llevarla a revisión, las cosas no salieron como se esperaban, pues murió por una fractura en la base del cráneo.