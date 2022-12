Murió la carismática actriz Kirstie Alley, de las series ‘Mira quién habla’ y ‘Cheers’

La reconocida actriz estadounidense Kirstie Alley falleció este lunes 5 de diciembre, a sus 71 años, según informó la familia de la artista a través de las redes sociales. Al parecer, Alley murió a causa del cáncer con el que estuvo batallando los últimos meses de su vida.

Alley fue una actriz, productora y guionista estadounidense quien, además de ser una estrella de la televisión, también brilló por su participación en cine durante los años 80. De sus apariciones más recordadas está el protagónico en la comedia romántica Mira quién habla; Mira quién habla ahora; Cheers; Doble de amor, entre otras producciones.

“Nos entristece informarles que nuestra increíble, feroz y amorosa madre falleció después de una batalla contra el cáncer, recientemente descubierto”, indicó la familia de la artista, haciendo referencia a la causa de muerte de la actriz, así como su estado de salud durante sus últimos meses.

“Estaba rodeada de su familia más cercana y luchó con gran fuerza, dejándonos con la certeza de su interminable alegría de vivir y de las aventuras que se avecinaban. Tan icónica como fue en la pantalla, fue una madre y una abuela aún más increíbles”, continuó, resaltando que no estuvo sola a la hora de partir, sino que sus seres queridos estuvieron a su lado.

Sus familiares aprovecharon para dedicarle un sentido mensaje, indicando que Alley solía tener una “eterna alegría”, así como entusiasmo y pasión, no solo por lo que hacía sino también por la vida en general, cualidades que habrían sido heredadas por sus hijos y nietos.

“El entusiasmo y la pasión por la vida de nuestra madre, sus hijos, nietos y sus muchos animales, sin mencionar su eterna alegría de crear, no tenían paralelo y nos dejan inspirados para vivir la vida al máximo tal como ella lo hizo”, afirmaron sus familiares en la misiva.

Además, aprovecharon para agradecer a quienes estuvieron al lado de la actriz en su lucha contra el cáncer, recalcando también el papel del equipo médico que la acompañó y trató durante los duros momentos de salid. “Les agradecemos su amor y sus oraciones y les pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento difícil”, puntualizaron.

Tras el anuncio de su muerte, otros actores de Hollywood aprovecharon para dejar sus condolencias a la familia y recordar el gran trabajo que hizo Alley para el séptimo arte, así como para la televisión en Estados Unidos; ya que la actriz dejó sus estudios en la Universidad Estatal en Kansas, para mudarse a Los Ángeles y convertirse en la famosa que todos conocimos.

“Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido. Te quiero Kirstie. Sé que nos volveremos a ver”, fue el mensaje que dejó John Travolta en su Instagram con una fotografía de la actriz, estos dos artistas compartieron set en la comedia romántica Mira quién habla.

La actriz llegó a la fama al aparecer en Star Trek II: The Wrath of Khan, una de las tantas historias de la saga de ciencia ficción publicada en 1982, y de ahí en adelante tuvo varias apariciones en la pantalla grande, en películas como Runaway, One More Chance y Blind Date.

Además, obtuvo su primer premio Emmy por su participación en la comedia Cheers, en 1991, y su segundo galardón lo obtuvo 3 años más tarde, por protagonizar La madre de David.