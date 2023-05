“Nadie me escuchó”: actriz de ‘Leandro Díaz’ dio polémicas declaraciones y enciende las redes con una contundente decisión personal

Conseguir empleo podría representar un desafío colosal para cualquier colombiano. La situación no es solo para un sector u otro, sino algo general. De hecho, algunas celebridades han confesado que lo mismo ocurre para ellos en el medio del entretenimiento. Hace poco tiempo el veterano actor Kepa Amuchastegui se hizo notar pidiendo trabajo por redes sociales y ahora una situación muy parecida fue compartida por una joven actriz que hizo parte del reparto de la novela de ‘Leandro Díaz’.

Carolina Duarte, quien le dio vida a Tomasa, hermana mayor del cantante que inspiró la bioserie, argumentó que se tendrá ir de su ciudad, Valledupar, por la falta de la oportunidades que ha evidenciado día a día.

“ Llevo dos años y medio viviendo en Valledupar y en junio me mudo a otra ciudad, porque en ese tiempo no me gané ni un solo peso proveniente de mi ciudad , contraté por fuera siempre, toqué las puertas con proyectos culturales beneficiosos en lo social y NADIE me escuchó”, comentó en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, acusó algunas problemáticas en su lugar de residencia, las cuales siente que de alguna u otra manera han afectado el libre ejercicio de su profesión. “No hay garantías suficientes en el comercio, el sector público está permeado por el nepotismo del clan de turno, no existen políticas públicas que marquen un camino concreto hacia la generación de empleo, Valledupar es una ciudad desaprovechada”, aseguró.

Y es que sus declaraciones llaman la atención dado que una gran cantidad de artistas del país provienen de tal región. De hecho, se pensaría que la capital del Cesar pudiera ser una cuna de talentos, habiendo tenido referentes como los cantantes vallenatos: Rafael Escalona, Iván Villazón, Peter Manjarrés, entre otros.

De la misma manera, la reciente tendencia a producir telenovelas basadas en las vidas de artistas vallenatos también ha trasladado a las grandes productoras hacia Valledupar . Diomedes Díaz, Rafael Orozco, Patricia Teherán, Kaleth Morales y el mismo Escalona son algunos de los que han sido retratados en la pantalla chica.

Pero las denuncias de la intérprete no pararon allí. Y es que, con dolor, Duarte parece tener su decisión tomada. Motivos políticos habrían sido expuestos. “Me duele irme y no poder compartir con mis paisanos el conocimiento adquirido por fuera en el sector cultural y público. Espero que elijan a una persona que le apueste al arte y al turismo, que voten a conciencia y SOBRE TODO averigüen quienes están detrás de cada candidato”, añadió en sus trinos.

Entre todas las cosas, Carolina se mostró en total convencimiento del potencial de su ciudad, ya mirándola en despedida.

“ Valledupar es una ciudad cultural y turística en potencia, que no ha contado con dirigentes que den una mirada profunda a estos dos pilares fundamentales para su desarrollo, crece en infraestructura y se estanca en lo demás”, sentenció.

Ante sus declaraciones, los seguidores no se hicieron esperar y dejaron sus comentarios sobre el hilo.

“Hace años que las palancas políticas pisotean la meritocracia; realmente es IMPOSIBLE TRABAJAR en Valledupar sino te mete Ape Cuello, José Alfredo, Chichí Quintero o las Marionetas de Doña Cielo. Y lo más triste es que estamos condenados a seguir en las mismas 4 años más”, respondió un internauta en manifestación de apoyo a la determinación de la histrión.

Este 29 de mayo la actriz completa 30 años de vida. Además de sus performances en las pantallas, es estudiante de Ciencias Políticas y se dedica a la escritora. De hecho, en sus redes sociales ha mostrado cómo ha llevado sus libros a diferentes públicos. Cuenta con 67 mil seguidores en Twitter y con 189 mil en Instagram.