El polémico video de Katia Ospino, precandidata a la Gobernación de Cesar; arremete contra Cielo Gnecco: “ella es el cerebro de la corrupción”

Katia Ospino, precandidata a la Gobernación de Cesar y quien también se ha desempeñado como periodista, publicó un video en sus redes sociales que está dando de qué hablar, por lo menos en ese departamento.

En el metraje, la precandidata lanzó contundentes críticas contra integrantes de la familia Gnecco, tildándolos de “corruptos” “cobardes” y señalándolos como los responsables del “empobrecimiento del Cesar”.

Precandidata a la Gobernación de Cesar Katia Ospino. - Foto: A.P.I

“Yo tengo 20 años de ser periodista y son 20 años esperando que en este departamento surja un político decente. Un político decente que asuma nuestras banderas como pueblo y si no es tan decente por lo menos que tenga los huevos para enfrentar a las mafias de este departamento, y eso no ocurre”, así empezó el discurso de Ospino.

Y continúo: “estamos rodeados de políticos cobardes, miserables, que se unen a la corrupción del clan Gnecco, porque les tienen miedo y el miedo es lo que yo no conozco. Y, ¿quién fue el primer gobernador que escogimos por elección popular? Lucas Gnecco Cerchar, y desde 1992 hasta 2023 van 32 años, 32 años de hegemonía, 32 años de secuestros, de saqueos a este departamento, 32 años en los que nos han empobrecido, en los que acabaron el campo, le robaron las oportunidades a nuestros campesinos y además han permitido que la criminalidad y la delincuencia arropen esta región”.

En medio de sus palabras, Katia aprovechó para despacharse contra Cielo Gnecco, madre del polémico exgobernador de Cesar, Luis Alberto Gnecco, a quien la Fiscalía lo ha imputado por presuntas irregularidades que se habrían registrado durante su administración.

Pues bien, Cielo Gnecco ha fungido cuatro veces como primera dama del Cesar. Primero, durante el gobierno de su hermano Lucas Gnecco Cerchar, luego fue nombrada por su entonces cuñado y gobernador Rafael Bolaños Guerrero (2001-2003 destituido); y luego por su hijo, el gobernador en dos ocasiones Luis Alberto Monsalvo Gnecco (2012-2015 y 2020- suspendido).

“Esa estrategia de miedo tenía que romperla alguien, alguien tenía que levantarle la voz a esa señora (haciendo referencia a Cielo) , alguien tenía que enseñarla a respetar el departamento de Cesar, y digo esa señora sin miedo alguno. Porque no se lo tengo. Ella es el cerebro de la corrupción en esta región. No son sus hijos, es ella el cerebro de la corrupción en esta región y a ella es la que quiero en el debate público, en el debate político para que me responda por lo que está pasando en esta región”, expresó la también periodista y comunicadora social.

" Ella cree que el César es una finca y que nosotros somos los pigua de ella y está equivocada. Ella se cree más mujer que todo el mundo y soy yo la que la va a enseñar. Ella no tiene la pepita ni más arriba ni más abajo de la mía, está en el mismo lugar”, agregó en su discurso.

Katia Ospino. - Foto: A.P.I

Y finalizó: “porque este departamento está falto de carácter y autoridad. Aquí ningún alcalde me vuelve a hacer rueda suelta. Aquí los alcaldes están acostumbrados a coludirse por las mafias de esta región para robarse lo que es de nuestra gente. Y si fui capaz de meter presos a alcaldes y gobernadores como periodista, como gobernadora no lo duden. Aquí no me vuelva un alcalde a hacer rueda suelta, o se ajustan al desarrollo de la región o se van de este departamento”.

Amenazas contra precandidato

Con un video grabado en modo selfie en su teléfono celular, un líder campesino y ahora precandidato a la alcaldía de Agustín Codazzi en el departamento de Cesar denunció que por ese mismo medio tecnológico habría sido víctima de amenazas de un supuesto comandante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo que delinquen en ese departamento.

Además de la atemorizadora llamada en la que le advirtieron que sería desplazado de la zona, dijo que motorizados merodean su casa, recibe mensajes de terceros de parte de grupos armados, porque en este momento teme por su vida y la integridad de su familia.

Líder de Codazzi denunció amenazas de las AGC - Foto: A.P.I.

“Siendo las 8:11 minutos de la mañana del día jueves 18 de mayo recibió una llamada telefónica de una persona que se identificó con el nombre de Aníbal Guerrero, comandante de la autodefensa de Colombia, la llamada tenía como objetivo extender invitación a una reunión que tendría lugar en algún punto de la Serranía del Perijá”, comenzó diciendo Dairo Bayona, el líder campesino y defensor de derechos humanos.