Navidad nivel ‘superrico’: así pasan la Navidad los dueños del mundo; entre refugios blindados y yates de lujo

Estos son los destinos más exclusivos y los excéntricos lujos de los multimillonarios, como Bezos y Zuckerberg, para esta Navidad.

Valentina Rueda Rodríguez

25 de diciembre de 2025, 2:22 a. m.
Jeff Bezos en Aspen, Colorado.
Jeff Bezos en Aspen, Colorado. Foto: GC Images

Mientras el mundo se prepara para las cenas familiares convencionales, la élite financiera global —aquellos cuyos patrimonios se cuentan en miles de millones de dólares— activa un despliegue logístico digno de una película de Hollywood. Para este grupo selecto, la Navidad no es solo una celebración, sino una búsqueda obsesiva de privacidad extrema, lujo sin precedentes y entornos blindados donde el acceso está restringido.

Entre superyates y el mar Caribe: el desfile de las fortunas tecnológicas

Para los magnates de Silicon Valley, el fin de año se celebra mejor a bordo de ciudades flotantes. Este 2025 se ha visto una movilización masiva de los activos navales más costosos del planeta hacia aguas estratégicas.

Mark Zuckerberg, la cabeza de Meta, ha sido ubicado en el golfo de California, cerca de Cabo San Lucas, a bordo de su impresionante embarcación Launchpad. Por otro lado, el Caribe se ha convertido en el “estacionamiento” de lujo más caro del mundo. El Koru, el gigantesco velero de Jeff Bezos (fundador de Amazon), ya flota en las cercanías de la isla de St. Barts, acompañado por el Rising Sun del productor de Hollywood David Geffen y el Whisper de Eric Schmidt, ex CEO de Google.

Estos destinos no son elegidos al azar; ofrecen la posibilidad de compartir el ambiente exclusivamente con sus pares, garantizando que ninguna mirada indiscreta interrumpa su brindis de medianoche.

Aspen: el ‘búnker de nieve’ preferido de los magnates

Si el sol no es la opción, la nieve de Aspen se posiciona como el refugio definitivo. Pero no se trata de un turismo de esquí convencional. Este destino se ha transformado en un ecosistema diseñado para el alto patrimonio.

En Aspen, la exclusividad se mide por la capacidad de entrar a clubes privados como Casa Tua o el Caribou Club, donde las decisiones que mueven la economía global se toman entre copas de champaña y chimeneas. La presencia de firmas como Gucci y Prada, junto a la propuesta gastronómica del chef Nobu Matsuhisa, aseguran que los millonarios no extrañen ninguna comodidad de sus mansiones en Silicon Valley o Nueva York.

Aspen, colorado
Aspen, colorado Foto: Aspen, colorado
Privacidad: el verdadero lujo del siglo XXI

El factor común en todas estas celebraciones es la exclusividad absoluta. Ya sea en playas cerradas al público o en estaciones de esquí con filtros de seguridad rigurosos, los más ricos del mundo buscan espacios donde el dinero pueda comprar, principalmente, anonimato.

El acceso a estos festejos es estrictamente controlado, creando una burbuja de opulencia que, aunque genera curiosidad y morbo mediático, permanece cerrada para el resto del mundo. En este cierre de 2025, la tendencia es clara: menos exposición pública y más despliegue de recursos en paraísos privados.

