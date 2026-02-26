Gente

Nicolás Arrieta ventiló secreto de Lina Tejeiro y expuso lo que ella busca en un hombre: “Voy a venderla”

El creador de contenido manifestó que tiene una amistad muy sólida con la actriz.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

26 de febrero de 2026, 2:15 p. m.
Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @linatejeiro - Canal RCN

La casa de los famosos Colombia continúa su competencia día tras día y cada domingo, uno de los participantes debe abandonar la competencia debido a la votación del público.

Varios de los habitantes con los que empezó el reality ya han tenido que abandonar la casa más famosa de Colombia y entre estos está el creador de contenido Nicolás Arrieta.

Durante su estancia en la casa, Nicolás conquistó a la audiencia al mostrar una faceta de él alejada de los excesos y de las polémicas. Al dejar ver su esencia, el creador conquistó a muchos y terminó siendo uno de los más queridos del formato; sin embargo, no fue suficiente para continuar en el juego.

Nicolás Arrieta, exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia'
Foto: Canal RCN

Al terminar su participación, Arrieta pasó por diferentes entrevistas y fue en conversación con Los40 Colombia que habló de diferentes temas, entre ellos, su gran amistad con la famosa actriz Lina Tejeiro.

“Hubo un clic, realmente tenemos unas personalidades muy chéveres, Lina es muy parchada, me cae muy bien, y también ella tiene un carácter bien fuerte. Entonces empezamos por Andrés, con Pipe, el hermano también, y se dio la amistad con Lina; Lina es una muy linda persona”, dijo, recalcando que la actriz es una persona excepcional.

Luego de hablar de su amistad, Pipe Florez, uno de los locutores de la emisora, le preguntó, según lo que conoce el creador de contenido de la actriz, qué debe tener un hombre para que Lina salga con él.

Ante esto, y en medio de risas, Nicolás afirmó que iba a “vender” a la actriz y reveló lo que ella misma dijo en una conversación que tuvieron.

“Eso lo hablábamos el otro día con Lina… voy a venderla, lo siento, Lina. Estábamos hablando de ella qué buscaba en un hombre, estábamos en el carro todos y dijo: ‘No, es que a mí no me importa que tenga plata, a mí no me importa nada, yo quiero es besos’, palabras de Lina, la vendí”, dijo.

Además, añadió lo que él ve desde su percepción. “O sea, como que ella dice también que los hombres no le escriben… yo creo que dar el primer paso. [Dijo] que ella ya tiene todo, que ella lo que busca es alguien que dé el primer paso, es lo que yo percibo”, concluyó Nicolás Arrieta, dejando claro que la famosa actriz no es bastante exigente, solamente quiere que a su vida llegue alguien que le sume.

