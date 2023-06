Nicole Betancur respondió a rumor de supuestas críticas a Karol G; a Feid le dedicó un mensaje especial

Nicole Betancur, la exnovia de Feid, contestó a quienes aseguraron que criticó a Karol G, la pareja actual del artista paisa. La productora de contenido publicó un video en sus historias en Instagram para desmentir el rumor que tomó fuerza en redes sociales y al que hicieron eco los medios de comunicación.

Según ella, no es de realizar pronunciamientos, pero en esta ocasión lo hizo con la intención de que quienes esparcen rumores se cuestionen.

“Hola, espero que estén demasiado bien, a todos les mando la mejor energía, quería pasar muy rápido para hablarles de algo por acá, que creo que es bien importante. En realidad, no suelo hacerlo, no suelo pronunciarme ante nada, pero creo que voy a aprovechar este momento para decir algo para que, al que le tenga que llegar, se cuestione”, dice en la introducción del video.

Nicole Betancur también afirmó que por cuenta de la información que circuló en los medios, sobre sus supuestas críticas a La Bichota por salir con Feid, incluso recibió amenazas en su Instagram.

Nicole Betancur, modelo e influencer, fue novia de Feid. - Foto: Foto: Instagram @nicolebta

“Me he dado cuenta que en los últimos dos días he estado en los medios de comunicación y más que defenderme o hablar de un tema en específico, quería hacer un video por este motivo: me pone muy triste saber que medios de comunicación tan importantes se presten para fomentar el odio hacia una persona, y más con información completamente falsa”, fue el mensaje que le envió a la prensa.

Específicamente sobre Feid, aseguró que siente amor hacia él, y acerca de Karol G, que le inspira admiración, razón por la que no critica a ninguno de los dos por su relación sentimental.

Karol G y Feid, tomados de la mano, confirmando su romance. - Foto: Instagram: @losetodocol

“Yo con esa persona, terminé hace dos años y el único respeto que tengo hacia él es mucho amor y gratitud”, comentó sobre Feid, que días atrás llegó a un concierto tomando de la mano a Karol G, confirmando el romance del que hace tiempo ya se venía hablando.

A Karol G, quizá la artista del género urbano que más está sonando, también le dejó un mensaje, en el que dejó ver que no hay ningún tipo de rencor, contrario a lo que se especuló.

“Hacia su nueva pareja (Karol G), lo único que voy a tener es mucha admiración de mujer a mujer, entonces les pido mucha más consciencia, prestarle atención a lo importante”, agregó.

Ella es Nicole Betancur

La influenciadora Nicole Betancur, quien sostuvo una relación amorosa con el cantante Feid antes de Karol G, se ha convertido en una figura publica por sus proyectos personales que la han convertido en una exitosa empresaria.

Nicole se describe en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de un millón de seguidores, como la fundadora de una marca que ofrece productos para el cuidado personal, de cosmética y belleza. La joven paisa reveló que ayudó al cantante a escribir varios éxitos musicales como Chimbita y 8 Diax, además contribuyó con su voz en la canción Fumeteo, en la cual la mujer se dirige al artista en medio de la canción, entre otras composiciones de Feid.

Nicole Betancur desmintió comentarios referentes a la relación de Feid y Karol G. - Foto: Tomado de su Instagram: @nicolebta

Antes de sobresalir en el mercado con su marca, Nicole confesó que trabajo en varios restaurantes como mesera y también estuvo laborando en la plataforma de Uber Eats y Uber.

La joven se dedica principalmente en su cuenta de Instagram a realizar publicaciones relacionadas con su empresa y su vida personal, además de hacer publicidades y promociones a otras marcas. Mientras que en TikTok, donde cuenta con más de cinco millones de seguidores, hace videos de una manera más sencilla y espontánea, contando historias del día a día.