La actriz Johanna Fadul reveló que incursionará en contenido para adultos

Johanna Fadul es una de las actrices colombianas más reconocidas del país. Pese a que debutó en 2003 en la producción de ‘Padres e hijos’, ese reconocimiento especialmente es por el papel antagónico que hizo en la novela Sin senos sí hay paraíso.

Esta colombiana también ha estado como participante en programas como Exatlón Colombia, ¿Quién es la máscara? y También caerás. Entre las nominaciones que ha tenido se resaltan los Premios TV y Novelas, pues logró estar en la lista de 2017 y 2018 como mejor actriz villana de serie por la primera y segunda temporada de Sin senos sí hay paraíso.

La actriz ya lleva un tiempo fuera de Colombia y se fue con su esposo Sebastián Quintero. - Foto: Instagram: @johannafadul

Desde hace un buen tiempo, la actriz de televisión Johanna Fadul dejó de vivir en Bogotá para comenzar una nueva vida en México. La celebridad tomó la decisión de buscar nuevas oportunidades fuera del país, de modo que arribó a Centroamérica al lado de su esposo Juan Sebastián Quintero.

La famosa reveló que con su equipo están trabajando en la creación de una página web en la que estará subiendo contenido exclusivo donde las personas deberán suscribirse para ver todo lo que publica.

Según lo que contó en el programa de chismes y entretenimiento del canal Uno, Lo sé todo, se tratará de unas fotos y videos ‘sensuales y sugestivos’ a los que solo tendrán acceso los individuos que paguen la suscripción, pues es una nueva alternativa para tener mayores ingresos económicos.

Fadul detalló que el trabajo de televisión es inestable porque al terminar un proyecto hay que volver a empezar desde ceros y buscar ‘casting’, siendo el mismo protocolo de la primera vez siempre. Además, mencionó que las redes sociales se han convertido en la fuente de ingresos número uno para ella y siempre han estado ahí.

Johanna Fadul creó una página web única y exclusiva para el contenido que piensa subir. - Foto: Instagram: @johannafadul

También, insinuó: “No falta el que dice, se tiene que empelotar para vender y nada que ver, yo muestro lo que quiero y lo que quiero mostrar es porque me siento segura de mostrarlo”.

La actriz colombiana contó que habían creado una página web única y exclusiva para el contenido que piensa subir. “Es mi página personal donde voy a montar lo que yo quiero compartir con la gente que decida estar en esta comunidad”, aclaró.

Por último, mencionó que no se trata de una cuenta de OnlyFans, que para ella eso no es interesante. De hecho, dijo que aún no tiene la aplicación descargada en su celular, pero espera pronto hacerlo y contarles a sus seguidores cómo encontrar la página.

Johanna Fadul tomó inesperada decisión con respecto a sus hijas

Juanse Quintero y Johanna Fadul perdieron a sus dos hijas, Anabella y Antonella, las cuales fallecieron hace ocho años tras presentarse problemas en el embarazo, lo cual llevó a que quedaran completamente devastados, lidiando con el dolor y la tristeza que causó la partida de sus dos bebés.

Johanna Fadul le "reclamó" a Juanse Quintero por no tener hijos con ella para esta etapa de la relación. Foto Instagram @johannafadul - Foto: Instagram @johannafadul

Años después de lo sucedido, Fadul sorprendió a sus fieles seguidores de Instagram con una sorpresa, donde mostró el emotivo homenaje que les hizo a sus fallecidas hijas. Recientemente, la artista subió a su cuenta oficial el proceso en el que inmortalizó a los ‘angelitos’ en su piel, precisamente en un diseño muy bonito y sencillo.

La colombiana compartió un post en el que detalló el tatuaje que eligió y se realizó en la espalda, reuniendo los nombres de las niñas y acompañándolos con unas alas. Esta marca fue para recordarlas y plasmarlas en su realidad, fusionando las memorias con el significado que tuvieron en su vida.