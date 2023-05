“No hay amor”: Vidente hizo dura predicción sobre la relación de Piqué y Clara Chía

‘El Niño Prodigio’ señaló que la relación de ellos dos no iba para ningún lado.

Aunque Shakira y Piqué se separaron hace casi un año, el proceso de separción, mudanza, entre otras cosas, ha estado ocupando las primeras planas. Ahora, el exfutbolista disfruta de una nueva relación con Clara Chía, de 24 años, mientras que la cantante barranquillera celebra el éxito de su nuevo sencillo, Acróstico.

En las últimas horas, se conoció la predicción de ‘El Niño Prodigio’, astrólogo y vidente, que por lo general habla de lo que viene para los famosos. En una de sus últimas lecturas, aseguró que él ha seguido la vida de Shakira de cerca, y que sabía de la separación.

“Siempre lo dije, que Shakira y Piqué se iban a separar, que no los veía a los dos juntos, algo muy lamentable por los niños. Siempre decía, ‘quiero que esa predicción no se cumpla’. Un año atrás le pronostiqué todo el dinero que ha hecho con esta canción, veo una unión y fue lo de Bizarrap”, dijo para People en español.

Además, en su podcast Tu destino, se refirió a los sentimientos de Piqué hacia Clara Chía, y aseguró que no habría amor.

“Los dos son Acuario, a él le gustan las acuarianas. Mucho compromiso, no hay amor, él se siente muy comprometido con ella. Mi ser me comienza a hablar y la energía que siento es de compromiso, eso es un poquito peligroso, él se siente muy comprometido, con ella, con la familia, con mucha pena”.

Gerard Piqué y Clara Chía llegando a la casa de Joan Piqué y Montserrat Bernabeu - Foto: Europa Press

En el relat, ‘El Niño Prodigio’ soltó una bomba y señaló que Clara Chía “tendría lo suyo”.

“Ustedes la ven calladita, pero tiene lo de ella también. A ella le pintan no un Gerard Piqué, le pintan otro más y es joven. Hay un hombre joven en su camino, pero hay otra relación, ya sea que haya tenido otro novio, esa persona sigue ahí como en la vida de ella. Hay algo oscuro detrás de ella, que algún día se sabrá, puede ser que digan de embarazo, que digan lo que sea, pero esa pareja no va a ningún lado, veo aquí la torre”.

El video en el que los amigos de Piqué revelaron que Clara Chía es la que manda

A Clara Chía los medios de comunicación la tienen bastante fiscalizada y cualquier movimiento que haga es conocido por la prensa tanto nacional como internacional. Ella y Piqué protagonizan, en la actualidad, una de las parejas más mediáticas del mundo.

No obstante, a ellos parece no importarles mucho lo que otros piensen pues el exdefensa no ha dudado en dejar ver con la joven en público y hasta realizó una nueva publicación en su cuenta oficial de Instagram donde se ven muy enamorados.

Además de esto se ha conocido un nuevo video en el que los amigos del empresario dieron a conocer que quien manda en este noviazgo es Clara. Fue Ibai Llanos, íntimo amigo y socio de Piqué, quien estuvo conversando con el exfutbolista Sergio Agüero sobre la vida íntima y sentimental del exdefensa.

“Piqué es una marioneta”, dijo Llanos, y Agüero indicó: “Entonces, prácticamente, todos somos empleados de Clara”.

Piqué y una nueva publicación con Clara Chía que ha revolucionado las redes sociales. - Foto: @3gerardpique

Ambos continuaron con la charla y dejaron claro que para ellos es la joven de 24 años quien maneja a Piqué y todo lo que pasa con su vida y alrededor de esta. “Clara es la que maneja toda la batuta. ¡Todo! Y nosotros estamos en un escalón muy bajo, porque ya somos marionetas de Piqué”, sostuvo Agüero.

Ellos no pudieron evitar tocar el tema de Shakira y se refirieron que la colombiana, en su momento, también mandaba en muchas cosas de su expareja.