“No respetan”, Tatán Mejía explotó de la piedra por actitudes de personas en un restaurante

El deportista expresó lo mucho que le incomoda la gente que no respeta los sitios públicos y los planes de los demás.

Tatán Mejía y Maleja Restrepo son una de las parejas de la farándula colombiana que aún conservan su unión y química intactas. El paso del tiempo los ha hecho unirse más y disfrutar de un futuro prometedor, donde sus hijas son la razón principal.

Ambos famosos se han robado las miradas de los curiosos con la relación que llevan, debido al trato de “parceros” y esposos que manejan desde hace más de diez años. Cada uno le pone su toque personal al matrimonio, dejando de lado los compromisos y lidiando con las adversidades como un equipo.

Recientemente, durante un viaje que realizaron en familia, Tatán despertó toda clase de reacciones entre sus fieles seguidores de Instagram, ya que se quejó de las incómodas actitudes que tenían las personas en espacios públicos. El exparticipante de MasterChef Celebrity se saltó de casillas y habló de lo mucho que le molestan las faltas de respeto.

Según lo comentado por el deportista, todo ocurrió mientras se encontraba con su familia en un restaurante ubicado en San Andrés. Un grupo de personas llegaron al lugar y se ubicaron en la parte de atrás, por lo que decidieron poner música a todo volumen con un parlante e incomodar a los demás comensales.

“Tengo que confesar profundamente que me incomoda mucho la gente que no respeta el espacio ajeno. Esas personas que se sientan en cualquier restaurante y ponen su bafle durísimo de música, gústele o no le guste a la gente la música que estén oyendo… es como si dijeran: ‘Me importa un cu%& lo que piensen los demás”, dijo Mejía, bastante tenso al respecto.

“Quiero recordarles que tu libertad termina donde comienza la de los demás y hay gente que no nos gusta la salsa y menos en un restaurante, pero bueno, hay personas que se creen los dueños del mundo y pasan por encima de los demás sin importarles nada”, enfatizó el colombiano, sobre el respeto que se necesita en espacios públicos.

En las imágenes se observa las expresiones y gestos que hace el motocrosista al detallar el objeto en aquel restaurante, donde hay más personas y letreros con indicaciones específicas para llevar una convivencia responsable.

Las reacciones ante este video no se hicieron esperar, ya que muchos usuarios expresaron que tenía razón y era comprensible que se sintiera incómodo con estas actitudes de algunas personas.

Maleja Restrepo reveló secreto de su esposo

Tatán Mejía alcanzó gran fama y cariño gracias a su paso por el programa MasterChef Celebrity Colombia, en el que sorprendió a todos con sus habilidades para la cocina. Después de agotadores meses, y de haber quedado entre los cuatro finalistas, el deportista y su familia se están tomando unas merecidas vacaciones.

En medio de la playa, Maleja Restrepo ha mostrado a sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram lo feliz que están de compartir ese tiempo juntos. Además, la presentadora aprovechó para confesar un secreto de su esposo que ya no lo deja ver de forma tan juvenil.

“Bueno, ahora va mi tanda de cosas que me indican que Sebas ya se está poniendo ‘cuchito’. Uno: ya no se mete al mar porque queda muy pegotudo. Dos: a donde llega siempre se echa tres siestas”, mencionó la creadora de contenido en un clip que subió en su cuenta oficial de Instagram.

En ese momento, Tatán la interrumpió y él mismo dio una tercera razón por la que también cree que ya está envejeciendo: “Tres, si me gusta algo, lo como mucho, pero me duele el estómago”. Maleja estuvo de acuerdo y entre risas enfatizó: “¡Sí!, le da siempre indigestión y está todo el día con dolores”, apuntando a la zona abdominal de su pareja.