“No sabes lo que puede marcar en la vida de una persona una canción”: Paola Jara y Dayanara hablan sobre su química al darle vida a ‘No será tan fácil’

SEMANA: ¿Cómo fue la química entre las dos a la hora de grabar la canción?

PAOLA JARA: Nos entendemos, nuestras energías hacen match, ha sido muy lindo, desde el año pasado coincidimos en varios premios, ambas también habíamos grabado antes con Américo, que es un gran representante en Latinoamérica de la cumbia, entonces a partir de eso empezamos a conocer un poquito más la una de la otra, en una de las conversaciones de mis amigas hubo esa propuesta de parte de Dayis y yo “de una, que rico, hagámoslo, encontremos un buen tema”

Paola Jara y Dayanara Peralta. Bogotá Febrero 6 de 2024. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Le mandé No será tan fácil, porque era una canción que ya tenía, había hecho la maqueta y cuando la escuché realmente la sentí muy urbana, sentí que era una canción que podíamos fusionar perfectamente los dos géneros y que cabía en el mundo de las dos.

SEMANA: Si tuvieran que dar un consejo para las tusas, ¿cuál sería?

DAYANARA: Yo me iría más por cosas que no tienes que hacer; no te pongas a ver fotos con tus ex, porque esas fotos duelen, eliminar todo tipo de recuerdo que tengas al alcance, y también alejarse de sus relaciones cercanas, tomar distancia porque no es sano.

SEMANA: ¿Cómo fue el proceso de unir el pop urbano y los sonidos regionales?

P.J.: Fue super fácil, todo ha fluido muy fácil, y la canción se prestó muy bien, tenía un estilo que te permite introducir y fusionarla muy bien tanto con lo pop y lo urbano como con lo regional, se logró una nueva fusión.

Nuevo lanzamiento de Paola Jara, en compañía de Dayanara Peralta | Foto: Instagram: @paolajarapj

SEMANA: Dayanara, ¿cuál es la canción que más te gusta de Paola?

D.: No me preguntes, esa es mi favorita, ya la dediqué, pero solo la parte del coro.

SEMANA: ¿Cuál creen que es el mayor reto a la hora de hablar de canciones de desamor?

D.: Yo siento que no me cuesta cantarle al desamor, me encanta cantarlo, porque sé que hay muchos corazones que lo necesitan, que necesitan este tipo de letras para identificarse, para sanar, la música es terapia, y a veces necesitamos llorar un poquito, son canciones que ya te dan sed, ganas de llorar, y solamente pensar en eso a mÍ me hace querer cantarle al desamor con todo el corazón.

Me gusta mucho cuando la gente se me acerca y me dice “marcaste una etapa de mi vida, estaba en pleno divorcio y me diste esa fuerza para seguir” y a veces no sabes lo que puede llegar a marcar en la vida de una persona con tan solo una canción, cuando lo ves de esa manera no piensas en si lo estás viviendo de manera personal, porque en nuestro caso, las dos estamos muy felices en el amor, pero el hecho de pensar en esa persona a la que puedes llegar con esa canción, haces que te pongas al 100 con esa canción que estás interpretando.

SEMANA: ¿Cuales son sus expectativas con este nuevo lanzamiento?

D.: Yo creo que cuando no se piensa tanto en eso, todo fluye más bonito, y yo creo que esta canción está rompiendo con las expectativas de las dos porque tiene apenas 4 días, pero han sido 4 días mágicos, llenos de mucha luz y felicidad para los dos, puedo hablar de mi país, porque yo estoy eternamente agradecida porque son el soporte de cada cosita que hago afuera, ahora están super contactadisimos todos, viendo cada foto y cada story que subimos juntas, y en especial a esta canción le están dando mucho amor.

Paola Jara en concierto. | Foto: Tomada de Instagram @paolajarapj

Te cuento que ya tenemos tendencia en YouTube como uno de los videos más populares, estamos en tendencia nÚmero 1 en mi país y creo que nadie nos baja de ahí en un buen tiempo. Ha superado la expectativa, se ha hecho viral en tik tok y creo que eso es lo más bonito, cuando no presionas tanto el resultado de una canción.

P.J.: SÍ, estamos super contentas con todo el recibimiento, porque aparte que admiro mucho a Dayanara como artista, viene de un país con el que tengo mucho agradecimiento, en Ecuador le han abierto las puertas a nuestro género, lo han acogido, lo escuchan, lo cantan, entonces para mí también es muy importante esta colaboración, con una mujer maravillosa, de tener en mi vida y en mi carrera ya tener un hijo con Dayis, porque para nosotras las canciones son como hijos.

SEMANA: ¿Tienen planes de volver a hacer proyectos juntas?