“No sé quién es Yailin”, Ana Gabriel, al hablar de colaboración con Karol G

Karol G, que fue mencionada por Anuel AA por equivocación en un show, sigue dando pasos gigantes en la industria musical, no solo dentro de su género, el urbano, sino en otros sonidos, esta vez populares, que ponen a cantar a más de uno.

La colombiana lleva la bandera por lo alto, mientras sigue dando de qué hablar durante la serie de conciertos de su tour musical.

Recientemente, la paisa quedó en el centro de distintas opiniones en las plataformas digitales luego de que una reconocida artista mexicana la mencionara en una dinámica de redes sociales.

Se trata de Ana Gabriel, una de las voces más famosas de México, quien se refirió a la Bichota de una forma inesperada en una transmisión en vivo que llevó a cabo en su cuenta oficial de Instagram.

La celebridad, conocida como la Diva de América, se encontraba interactuando un poco con sus fieles seguidores del espacio digital, cuando Yailin, esposa de Anuel AA, ingresó al live y comenzó a comentarle distintas cosas.

La dominicana pasó desapercibida para la mexicana, quien afirmó que “no la conocía” y no “sabía quién era”.

La relación de Yailin y Anuel AA no para de generar polémicas. - Foto: Instagram @yailinlamasviralreal y @karolg

La artista latina dejó a más de uno sin palabras con esta reacción, ya que posiblemente la joven buscaba tener un acercamiento con ella. Días atrás, la intérprete de ‘Chivirika’ expresó e hizo oficial la admiración que siente por una de las voces más famosas de las rancheras, subiendo un clip en el que cantaba un pedazo del tema ‘No entiendo’.

Al estar leyendo algunos comentarios de quienes ingresaron a la transmisión de su perfil, una persona se interesó en saber cuándo Ana Gabriel haría una canción con Yailin.

“¿Cuándo vas a grabar con Yailin?”, dijo el curioso, a lo que la artista respondió: “No sé quién es Yailin”.

Yailin, en medio de lo que estaba pasando, había enviado diferentes halagos a la mexicana, expresando que era “su cantante favorita”. Pese al auge que generó entre los espectadores, la celebridad continuó su charla y dejó de lado a la dominicana.

¿Qué dijo Ana Gabriel de Karol G?

En este mismo espacio, Ana Gabriel empezó a nombrar a la Bichota, refiriéndose a su talento y el trabajo que ha realizado en los últimos años. Para nadie es un secreto que la colombiana ha mostrado el potencial que tiene su voz para interpretar otros géneros como las rancheras, el pop y música de plancha.

La intérprete de ‘Quién como tú’ mencionó a Karol G, comentando que días atrás la había invitado a hacer una nueva colaboración, pero que por cuestiones laborales y de tiempo no se pudo concretar.

La celebridad agradeció el gesto que tuvo su colega con ella, puntualizando que otro compromiso abarcó su agenda.

“Por este medio yo quiero agradecer la más reciente invitación, y que no pude estar porque tenía el compromiso muy cercano, es a Karol G, que me invitó para que yo cantara con ella”, dijo la mexicana en la transmisión.

“Estoy tan ocupada y ella tiene tanta premura de entregar su proyecto que pues no, no puedo estar grabando, entonces desde este video yo le mando un abrazo, toda la suerte del mundo, que ya la tiene, ¿verdad? Nada, agradecerle infinitamente su invitación”, agregó la celebridad en sus declaraciones, enfocándose en que estas eran las razones de peso por las que no pudo colaborar artísticamente con la Bichota.

Es importante recordar que Ana Gabriel ha construido una trayectoria muy sólida en la industria musical, compartiendo escenarios y éxitos con artistas como Vicente Fernández, Marco Antonio Solís y Juan Gabriel.

Por el lado de Karol G, la paisa ha deslumbrado al unir su voz a cantantes como Anahí, Andrés Cepeda, Becky G, J Balvin, Ryan Castro, Vilma Palma, Feid y La Mosca.