“No tengo afán de graduarme”: Margarita Rosa de Francisco

Margarita Rosa de Francisco está cursando el programa de filosofía, pero contó a través de su cuenta de Instagram que solo incluye, como máximo, cinco materias por cada semestre.

La actriz dio a conocer cómo van sus avances en el programa académico que está cursando. “Las cruces indican lo que he cursado e incluí las materias de este semestre que son: filosofía analítica, filosofía ética, pensamiento filosófico latinoamericano, diseño de proyectos sociales y seminario II (que corresponde a todo lo relacionado con la tesis de grado). Cada semestre escojo máximo cinco materias porque no tengo afán de graduarme y me gusta dedicarle tiempo suficiente a cada una”, escribió la actriz en Instagram, en donde cuenta con un poco más de un millón de seguidores.

De Francisco destacó que se siente bien con el ritmo que lleva en sus estudios. “Como voy, así con calmita, creo que me graduaré por ahí en dos años, cuando tenga 59 (años)″, además envió un mensaje para las personas que como ella, quieren iniciar estudios “ya grandecitos”.

Margarita Rosa de Francisco también aclaró el curso de idiomas que debe aprobar en este programa académico. “Lo del inglés es porque, como lo hablo, no lo cursaré y lo validaré al final por medio de un examen”, dijo la reconocida actriz.

Al espacio de comentarios llegaron cientos de mensajes para De Francisco, algunos de ellos para expresar su admiración y la motivación que despierta en otras personas para estudiar, sin importar la edad: “Muchas gracias por compartir, Margarita… me anima a entrar a la página de la Unad y ver a qué carrera me apunto a estudiar, tengo 67 años”. “La edad no es más que un número al que la sociedad le asigna estándares y calificativos. La vida es vida, y hay que vivirla haciendo lo que nos hace felices y nos alimenta. Te admiro”. “Así es, paso a paso... Sin afán, sin distraerte y degustando cada momento, experiencia y aprendizaje recibido. Seguiré tus pasos en seguir estudiando ahora bien adulta”.

Margarita Rosa de Francisco reveló quién es para ella el hombre más sexy del planeta

La vallecaucana Margarita Rosa de Francisco es muy activa en redes sociales en donde comparte sus gustos y opiniones con los usuarios que la siguen.

Criticada por muchos usuarios, por sus posiciones políticas a favor del presidente Gustavo Petro y en contra de varios sectores del uribismo y la derecha colombiana, Margarita ha cambiado un poco su temática en redes sociales y también ha mostrado sus gustos y opiniones más personales.

La expresentadora de El Desafío del canal Caracol dio una opinión sobre sus gustos en los hombres que pocos usuarios se esperaban. La polémica tuitera publicó la foto del hombre que ella considera el más sexy del mundo, ya que, como ella misma dijo, no ha visto otro igual.

Más sexi que este hombre no he visto a nadie en este planeta. pic.twitter.com/13oyqM2l1S — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) August 3, 2022

“Más sexy que este hombre no he visto a nadie en este planeta”, escribió De Francisco en su cuenta personal de Twitter, compartiendo una foto del cantante italiano Damiano David.

Al parecer, la publicación tomó por sorpresa a muchos hombres que no sabían quién era la persona que aparecía en la foto halagado por la famosa colombiana. Sin embargo, muchas mujeres se sumaron a la opinión de Margarita y mostraron sus opiniones a favor de la sensualidad del músico italiano.

Damiano David es el vocalista de una popular banda italiana llamada Maneskin. La agrupación es conocida entre los fanáticos del rock, pop y glam europeo, donde tiene bastantes fanáticos. Su vocalista tiene apenas 23 años y es reconocido no solo por su talento, sino por su belleza, que ha cautivado a muchas mujeres en diferentes países del mundo.