“No valoró lo que soy”: indirecta de Diana Celis a Epa Colombia en redes sociales

El final de la relación entre Daneidy Barrera Rojas –conocida popularmente como Epa Colombia– y la futbolista Diana Celis dio mucho de qué hablar en redes sociales, ahora la jugadora publicó un mensaje que indirectamente alude a su expareja.

“Me equivoqué en amar tanto a alguien que no valoró lo que soy y ni siquiera lo que fui”, fue el mensaje que publicó Diana Celis a través de su cuenta de Twitter, junto con un emoji de un corazón roto de color rojo.

La publicación despertó los comentarios de algunos de sus seguidores, algunos de ellos le aconsejaron que se enfocara en su carrera deportiva. “No se arrepienta de nada. Toda caída es valiosa para saber de qué está hecha usted. No busque respuesta, deje que el tiempo lo haga. Fuerza, el fútbol la necesita”; “Has sido tan disciplinada en tu fortalecimiento físico y espiritual que no te has percatado que también tienes que hacer ingeniería en tu interior emocional, quizás esto no es algo negativo en tu vida, sino una nueva oportunidad de creer en ti y en todo lo que tienes por cumplir”, fueron algunos de los mensajes que recibió Celis en su cuenta de Twitter.

La relación entre Diana Celis y Epa Colombia venía con muchos rumores sobre su final, pero tan solo hace unas semanas se confirmó que habían terminado.

“Amiga, mira, ya dormí, ya descansé y quise tomar una decisión para mi vida y espero que la respeten”, señaló Epa Colombia en un video que publicó en sus redes sociales para contar que había terminado su relación sentimental con Celis. Además agregó: “Yo decidí quedarme sola, amiga, te lo juro, yo no me quiero engañar yo misma, no quiero engañar a las personas, quiero darme el tiempo para estar sola”.

Me equivoque en amar tanto a alguien que no valoro lo que soy y ni siquiera lo que fui 💔… — Diana Celis (@diana_celis5) March 9, 2022

Epa también señaló que espera que los seguidores respeten la decisión que tomó y recalcó que todo en la vida son ciclos y procesos que se acaban. “No me vayas a empezar a tratar mal, que se me subió la fama, que se me subió el dinero, que dejé personas que me ayudaron. Todo en la vida tiene un ciclo y un proceso y los procesos se acaban. Yo decido, amiga, tomarme un tiempo de seguir adelante con mi vida y ser feliz”.

“Fui una persona increíble, di lo mejor de mí, no tengo que salir a hablar nada malo; al contrario, agradezco por lo vivido, espero puedas respetar mi decisión”, remarcó Epa Colombia en uno de los mensajes que publicó luego de finalizar su relación con la futbolista.

Pero la relación entre la empresaria y la jugadora de Independiente Santa Fe ha tenido nuevas versiones luego de su final. Por medio de una transmisión en vivo, que publicó el perfil oficial de la cuenta Más Rechismes, Daneidy se encontraba hablando y, entre dicho y dicho, la joven aseguró que lo que Celis le hizo “no estuvo nada bien”.

“Estoy mal, Dios te amo. No amor, Dios no permite que le peguen a una persona, amor, ni que la humillen, ni que la traten mal”, dijo la empresaria, mientras indicaba que ella jamás esperaba haber merecido eso, es decir, una supuesta agresión de su expareja.

Para aclarar el asunto, su amiga Koral Costa, con quien hace poco había aparecido en un video confesando su amor por un hombre, le preguntó a la influencer a qué se refería con la acción de pegar: “¿Cómo así amor de pegar, de qué habla usted?”, interrogó Costa.

Sin analizarlo, Daneidy le dijo que ella, su amiga, sabía lo que significaba el hecho de pegarle a alguien, expresó: “Pues de pegar, tú lo sabes”.