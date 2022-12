Noe, la argentina que hizo topless en Qatar, denunció que fue expulsada de una playa

La final del Mundial Qatar 2022 fue tensionante, emocionante y con momentos históricos inolvidables, como los goles que cada equipo anotó, los penales que hicieron sufrir a medio mundo y el topless que hicieron dos hinchas argentinas: ‘Noe’ y ‘Milu’ en pleno estadio de Lusail de Doha, donde las dos mujeres se dejaron llevar por la emoción de ver a Argentina coronada como la mejor del mundo y mostraron sus senos para celebrar.

Este hecho habría pasado un poco más desapercibido si se hubiera dado en otro contexto o incluso otro país, sin embargo, que haya sucedido en Qatar lo hace totalmente extraordinario, pues las leyes qataríes son supremamente estrictas con los códigos civiles y morales que deben seguir sus habitantes y visitantes, para no atentar contra la cultura musulmana que se vive allí.

Estas eran algunas de las normas que se debían seguir a rajatabla y que si incumplían tendrían consecuencias legales: -No usar escotes pronunciados.-No usar camisas con los hombros descubiertos. -No usar vestidos o shorts cuya longitud esté por encima de la rodilla. -No usar pantalones rotos. -No usar prendas superiores que dejen los hombros descubiertos. -Prohibido hacer topless.

Recientemente, cada una de ellas publicó en sus historias de Instagram todo lo que sucedió después de la viral celebración, para al final decirles a sus seguidores que habían llegado sanas y salvas a su país.

“Recién estoy cayendo en cuenta que terminó el mejor viaje de mi vida. Mi primer Mundial y volvemos con la copa. ¿Qué más puedo pedir ? Tener el honor y privilegio de estar todos los partidos ahí , alentando, saltando, viendo a la selección cómo pasito a pasito nos convertía en campeón mundial. Para mí es un sueño hecho realidad. Gracias a la gente que siempre me tira buena onda, que me dice que gracias a mis historias vivieron más de cerca el mundial”, expresó Milu.

La mujer añadió: “esto es por y para nosotros. Somos campeones del mundo, me lo llevo por siempre en mi corazón. Gracias a la selección por ser los responsables de la felicidad plena de 45 millones de argentinos”, concluyó su mensaje.

Mientras que Noe escribió: “esta bandera se la dedico a ustedes, mis amigos, familia y toda la gente de Quilmes y zona sur que siempre me apoyan con mensajes y palabras tan lindas. Gracias por expresarme su orgullo y buenos deseos que se que lo hacen de corazón. Mi vida entera está en Quilmes. Es un orgullo para mí haber nacido en la ciudad de la cerveza. De Ezpeleta-Quilmes al mundo”, expresó.

También aprovechó para contarles a sus más de 134 mil seguidores en Instagram que durante su estadía en Qatar, fue expulsada de una playa sin justificación alguna. Denunció que un grupo de hombres se acercó a ella y a su acompañante para pedir que se retiraran.”Ya vienen a echarnos otra vez”, dijo uno de los jóvenes que acompañaba a la modelo en medio de la arena y oleaje árabe.

Noe dijo que la acción se habría presentado por el hecho de ser mujer, además, esta hipótesis la sustenta mostrando en un video que era la única mujer en el lugar. Sin embargo, aseguró que con el fin de evitar más conflictos, se fue del sitio.

Mujer se desnudó en plena celebración de hinchas

La celebración en Buenos Aires y varias ciudades de Argentina por el triunfo de su Selección en el Mundial recientemente disputado en Qatar ha superado todos los niveles imaginados, llevando a que algunos hinchas pierdan la cabeza en medio de los festejos, y la ‘euforia’ les convierta en protagonistas de videos que se difunden a través de las redes sociales.

La locura de la scaloneta llevó a que muchos también saltaran a las calles a cumplir con sus promesas o apuestas realizadas en el marco de la euforia por el triunfo argentino y el deseo de ver a Lionel Messi y sus compañeros levantar la tercera Copa Mundo para su país.

Precisamente, es el caso de una joven captada por lentes aficionados, quien el pasado martes, en medio de la celebración y la bienvenida a los futbolistas, decidió despojarse totalmente de su ropa y hacerse visible al subirse sobre un farol para ondear desde allí un pedazo de tela color azul celeste, ante la mirada atónita de los asistentes, algunos de los cuales la alentaban.

La locura es total pic.twitter.com/HDNKAafHNE — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) December 20, 2022

Según recogen medios locales en Argentina, el hecho tuvo lugar en inmediaciones de la Avenida 9 de Julio, y suscitó que la mujer fuera grabada en un video que se viraliza a través de las redes sociales, trascendiendo así fronteras.

Si bien algunos de los presentes en el lugar en que la mujer decidió despojarse de sus vestiduras aplaudieron y alentaron el hecho, el gesto resultó polémico a través de las redes sociales, donde también se conocieron mensajes que penalizan a la mujer tildándola de exhibicionista.

No obstante, otros explicaron que también podría tratarse de una apuesta ‘loca’ en medio de los festejos por la consecución del anhelado título.