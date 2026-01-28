Gente

Novia de Epa Colombia mostró video inédito de la captura de la empresaria; dejó a la vista nostálgico momento con su hija

Karol Samantha habló sobre lo que pasó en enero de 2025, plasmando cómo fue ese triste instante para su familia.

Siga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

28 de enero de 2026, 9:37 p. m.
Karol Samantha y Epa Colombia llevan varios años juntas.
Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, sigue siendo tema de conversación en plataformas digitales debido al proceso judicial que enfrenta. En medio de este panorama, la influenciadora fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de Bogotá, una medida adoptada por razones de seguridad.

El cambio de lugar se dio luego de que su equipo legal adelantara las gestiones necesarias para ubicarla en un centro con condiciones más favorables, con el propósito de proteger su integridad. Aunque no se han revelado mayores detalles sobre el avance del proceso, tiempo atrás se difundieron imágenes del momento en que llegó a la nueva sede, donde continúa cumpliendo su condena.

Sin embargo, en los últimos días la atención no se concentró tanto en su situación judicial, sino en una publicación hecha por su pareja, Karol Samantha. A través de Instagram, la joven compartió un clip que no pasó desapercibido y despertó la curiosidad de los seguidores, quienes rápidamente reaccionaron y comenzaron a lanzar opiniones.

Según se observó, la novia de la empresaria no dudó en revivir lo ocurrido hace un año, precisamente cuando fue privada de la libertad un 28 de enero de 2025. La mujer utilizó las redes sociales para mostrar un video que nadie había visto, donde se detalla cómo fue ese instante.

Bogotá

Juez toma drástica decisión sobre el futuro de Epa Colombia en la cárcel

Gente

“Tenme paciencia”: Epa Colombia envió, desde la cárcel, mensaje a su novia y le recordó la promesa que tienen de por vida

Karol Samantha, que ha tocado el tema de la condena en varios instantes, puntualizó que no creía que hubiera pasado tanto tiempo lejos de su pareja. Aunque mantenía la fe de que algún recursos beneficiara a su pareja, solo seguía cuestionándose cómo sucedió esto.

“No creí que fuera a pasar el año y tú aún en ese lugar, privada de tu libertad. Hoy hace un año nos condenaron a ambas, solo que a ti te encerraron y a mí me dejaron viviendo tu ausencia junto con nuestra princesa, porque no fue así como lo soñamos al momento de traerla al mundo. Sabemos que el tiempo de Dios es perfecto, pero cómo duele ver que pasan los días y aún no regresas”, dijo.

El clip que salió a la luz mostró cómo los uniformados de la Policía y el CTI de la Fiscalía ingresaban a uno de los locales de la celebridad, llevando a cabo su captura para ser procesada. Lo duro de las imágenes es que se ve cómo Epa Colombia le da un beso a su bebé, quien es alzada por una persona.

Hecho esto, la influencer sale en compañía de las autoridades, quienes la llevaron para seguir con el caso.

“Mujer de admirar, que no le hace mal a nadie. Generadora de empleo, con un corazón bondadoso, luchadora, perseverante y constante. ¿Por qué así? ¿Por qué en esta etapa de nuestras vidas? ¿Por qué tanta maldad? Solo tú, mi Dios, sabes las respuestas, el porqué y el para qué… Hazla renacer“, escribió.

