¿Nuevo bebé? Sara Uribe despertó rumores sobre posible nuevo embarazo; reveló si quiere niño o niña

Sara Uribe se ha convertido en una de las figuras más visibles de la televisión y el modelaje en Colombia. A lo largo de los años, la modelo ha mantenido la atención del público no solo por su carrera, sino también por los capítulos más íntimos de su vida.

Su historia amorosa con el futbolista Fredy Guarín, padres de Jacobo, llamó la atención tanto de los medios como de los internautas, y desde entonces, sus seguidores continúan pendientes de la vida de Sara, de todo lo que haga o diga.

Esa curiosidad constante ha hecho que varios de sus seguidores lancen preguntas sobre su situación sentimental actual y sobre si contempla la posibilidad de ampliar su familia en un futuro cercano.

Sara Uribe reveló si desea ser mamá por segunda vez

El pasado viernes 28 de noviembre, Uribe cumplió 35 años, y por esos días, emprendió un viaje a una reconocida isla colombiana en compañía de sus padres y su hijo Jacobo, un ambiente totalmente familiar.

Durante los días que Sara Uribe estuvo de celebración, se mantuvo bastante activa en redes sociales mostrando lo que estaba haciendo junto con su familia.

En una de las publicaciones de sus historias, Sara les confesó a sus seguidores que una de las cosas que más ama en la vida es ser mamá, y por esta razón, dejó ver que no descarta la opción de serlo por segunda vez.

Sara Uribe, exprotagonista de novela | Foto: Instagram @sara_uribe

En el video que publicó, Sara se dejó ver con su hijo Jacobo y otra niña de la mano, y por esto, escribió un texto en el que fue clara al mencionar que sueña con ser mamá de una niña.

“Me les estoy antojando de la niña. Así me veía yo con dos hijos”, escribió Sara Uribe en su Instagram. Además, agregó: “Yo, caminando por @hotelamericasco con mis dos niños. Me muero”.

Aunque su deseo es latente, por ahora se desconoce si la presentadora tiene pareja o sale con alguien, por lo que se rumora si este deseo podría cumplirlo tal cual lo han hecho varias famosas como Epa Colombia, con inseminación artificial.

Hace algunas semanas, Sara abrió la dinámica de preguntas y respuestas en las historias de su cuenta y respondió la pregunta que muchos de sus seguidores querían saber: ¿Por qué está soltera?