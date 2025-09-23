Un hecho inesperado sucedió cuando una Amy Solano Gutiérrez, una empresaria ecuatoriana, publicó un video en su perfil de Tiktok en el que presumía la ropa de su tienda. Sin embargo, en el momento en que estaba grabando se dio cuenta por medio de un espejo que un hombre la observaba.

La publicación con una duración de seis segundos se hizo viral y sin imaginarlo, entre los más de 30 mil comentarios, la familia del hombre afirmó que su nombre es Diego Luis Londoño y lo han estado buscando por varios años.

Ante la situación, Amy Solano compartió un nuevo video en el que expresó que no imaginó que haber captado ese momento le hubiera dado la vuelta al mundo y habría una historia con el personaje que llamó la atención del público por su tierna forma de mirarla.

La ecuatoriana aseguró estar dispuesta ayudar con la búsqueda del hombre y le pidió a sus seguidores y usuarios que también la apoyarán, entonces si alguien lo veía que por favor la contactará y le hiciera saber donde podría localizarlo.

En su última publicación, Amy confirmó el nombre del hombre, el mencionado anteriormente y es de nacionalidad colombiana, sus familiares perdieron el contacto hace dos años, pero cinco años atrás había desarrollado pérdida de la memoria.

Al final del video, Amy dijo donde se encuentra ubicada y agregó que ha hablado con la mamá y los hermanos de Londoño, quienes le expresaron estar desesperados por encontrarlo, pero a su vez están felices por saber que está vivo.

“Yo estoy segura de que yo lo voy a encontrar con la bendición y gracia de Dios. Así que los invitó a todos a que me informen cuando lo encuentren en algún lugar para yo poder llegar a él, gracias”, finalizó de decir la mujer.

¿Cuál es el nuevo video?

Gracias a la información difundida sobre Diego, se ha hecho viral un nuevo video en el que se le ve tocando una flauta en las calles junto a otro hombre con guitarra, manteniendo viva la esperanza en la familia y permitiendo que la gente difunda nuevos sucesos.

Sin embargo, a pesar de la publicación, todavía no ha sido posible localizarlo, pues varias personas afirmaron también haberlo visto en una iglesia en Perú, pero la información no ha sido confirmada y aumenta las interrogantes sobre en que ciudad se encuentra realmente.