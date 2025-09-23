Diego Londoño: el hombre que apareció sorpresivamente en un video viral y que era buscado por su familia en Colombia, esta es su historia

Por medio de un TikTok grabado por Amy Solano, dueña de la marca Rafaela en Machala, Ecuador, se logró identificar a Diego Londoño, un colombiano que desapareció tras sufrir pérdida de memoria. Su familia reavivó las esperanzas de hallarlo con vida.

La vida de Solano estaba a punto de tener un cambio inesperado, porque, en su TikTok, mostraba ropa de su marca, cuando un aparente indigente se detuvo a saludarla desde la ventana de su local.

@amysolanogutierrez Yo quería hacer un video del nuevo pantalón Elisa de Rafaela Ecuador pero Dios tenía otros planes… ♬ sonido original - LetrasLove21 ❤️

Tiempo más tarde, con el video ya subido, un comentario de Lucía Londoño, hermana de Diego, escribió que aquel hombre no era un desconocido, sino su hermano, desaparecido desde hacía dos años en Colombia.

“Ese joven es mi hermano, se llama Diego Luis Londoño, tiene 41 años. Su esposa y su hija viven en Alemania. Gracias por devolvernos la alegría de volverlo a ver”, escribió, describiendo a Amy como “un ángel enviada por Dios”.

Olga Judith Londoño, también familiar de David, le pidió a Amy que se mantuvieran en contacto directo si se encontraban de nuevo. Toda la familia sintió alivio y gratitud al saber que Diego, después de tanto tiempo de no saber de él, estaba vivo, gracias a que fue visto en un espejo en Machala.

Amy Sola, mujer que dio la Pista del paradero de Diego Londoño | Foto: Amy Solano

Ahora, diferentes medios se unen para popularizar la causa y que la familia de Diego Londoño finalmente lo encuentre.

Se le ubicó en una iglesia pentecostal en Perú, donde, gracias a los testimonios de algunos feligreses y el pastor de la parroquia, lograron identificar que asiste ahí a menudo. “Su familia está completando una documentación que me pidió la embajada de Perú para ayudar a localizarlo”, explicó Amy en su cuenta de Instagram.

La familia lleva más de dos años en la búsqueda de Diego, que, según fuentes cercanas a él, perdió la memoria hace más de cinco años, lo que lo ha mantenido desconectado de sus seres queridos. Ahora, con esta nueva pista en Perú, sube las esperanzas de que finalmente se pueda dar el esperado encuentro.

Desaparecido | Foto: Amy Solano

Es así como lo que comenzó como un video casual en una tienda de ropa de Machala se transformó en una cadena de solidaridad internacional que no solo ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales, sino que también devolvió la esperanza a una familia colombiana.