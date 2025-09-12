Paseo familiar terminó en tragedia: mamá e hijo murieron tras avalancha que los arrastró, hay dos menores desaparecidos

Hay consternación en el municipio de El Dorado, en Meta, por un paseo que terminó en una verdadera tragedia para una familia que había llegado desde el Valle del Cauca.

Lastimosamente, una mamá y su hijo murieron después de una violenta creciente súbita del río Ariari, en inmediaciones del caño Cumaral. Además, hay otros desaparecidos.

Los organismos de emergencia se encuentran trabajando en el rescate de los otros dos menores. | Foto: Facebook: La Exitosa, la más Sabrosa

Las víctimas fatales fueron identificadas como Carmenza Olaya Fernández, de 41 años, y su hijo Nicolás David Hernández Olaya, de 17.

Todo ocurrió el pasado miércoles, 10 de septiembre, cuando varias personas se encontraban tranquilamente en el sitio recreativo y el agua los alcanzó de un momento a otro.

Según las primeras informaciones, fueron cerca de 11 los afectados a los que arrastró la corriente. De inmediato, se dio aviso a las autoridades e iniciaron las respectivas labores.

En medio de los operativos, se logró rescatar rápidamente con vida a una persona identificada como Leonardo Rosero Guarín. Sin embargo, la mencionada mujer y su hijo fueron hallados muertos.

La información fue confirmada por el alcalde de El Dorado, Óscar Olaya. Además, precisó que hay dos menores de edad que todavía se encuentran desaparecidos.

Esta fue la mujer que murió en la tragedia. | Foto: Facebook: La Exitosa, la más Sabrosa

“A la 1:35 de la mañana encontramos a dos personas fallecidas, una señora de 41 años y un joven de 17. Todavía tenemos dos menores, una niña de 14 años y un niño de seis", dijo.

Por lo mismo, le hizo un llamado a los habitantes para que estén pendientes de cualquier situación y, de ser posible, se sumen a las labores para intentar encontrar a estas personas.

“Quiero hacerle la invitación a la comunidad para que todos, solidariamente, ayudemos con la búsqueda de estos dos niños desaparecidos”, agregó.

Los organismos de emergencia lograron rescatar a las otras siete personas, por lo que adelantan todo lo necesario para hallar a estos dos menores con vida.

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, se encuentra al pendiente de la situación y prestando todo su apoyo para que el rescate se pueda llevar a cabo.