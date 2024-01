Oficial: se destapó la primera celebridad que estará en ‘La casa de los famosos Colombia’: “No me lo voy a aguantar”

Primer famoso confirmado de ‘La casa de los famosos’

No obstante, Martha Isabel Bolaños subió otro video en el que hablaba un poco de su participación , mostrando un poco de su carácter, su estilo y las posibles broncas que tendría con quienes no colaboren con los quehaceres de la casa.

“Hola. Yo soy Martha Isabel y soy una mujer súper tranquila, súper serena, soy la mata de la paciencia, de verdad que soy muy tolerante, sobre todo con el desorden. A mí no me importa que se metan a mi espacio cuando yo acabo de limpiar”, dijo al inicio, a lo que agregó: “Yo soy Martha Isabel Bolaños, nueva integrante de La casa de los famosos Colombia y esto no me lo voy a aguantar (señala el desorden en la cocina)”