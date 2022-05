Orgullo colombiano: Leonor Espinosa fue elegida como la Mejor Chef Femenina del Mundo 2022

Leonor Espinosa llevó esta semana a Colombia a una de las cumbres del planeta. Fue nombrada Mejor Chef Femenina del Mundo 2022 por la influyente lista The World’s 50 Best Restaurants. “Recibo este premio con gran alegría porque ahora mi voz puede ser escuchada un poco más, lo que me permitirá seguir utilizando la gastronomía como un instrumento para la generación de bienestar socioeconómico, especialmente en los países en desarrollo”, dijo emocionada.

Espinosa realiza un meritorio trabajo no solo por su deliciosa sazón, sino por recuperar los conocimientos gastronómicos ancestrales y las técnicas culinarias de pueblos indígenas y afrocolombianos. Es una de las mayores protectoras y embajadoras de la enorme biodiversidad del país y ha alentado por años a los colombianos a sentirse orgullosos de sus sabores. Gracias a su trabajo y a su fundación, Funleo, muchas familias de pequeños productores lograron llegar a las mesas más exquisitas.

“Es tortura emocional”

El juicio que enfrenta a Johnny Depp contra Amber Heard continúa y el voltaje de las revelaciones no mengua. Ella contó esta semana las decenas de intentos que hizo por ponerle punto final a esa relación tóxica y llena de violencia. “Tenía que dejarlo. Sabía que de no hacerlo no sobreviviría. Estaba tan asustada que creía que iba a terminar muy mal para mí”, dijo. La actriz describió al protagonista de Piratas del Caribe como un “monstruo” y narró cómo entre ambos normalizaron las agresiones.

Señaló que pedirle el divorcio fue muy duro, pues para ese momento “lo amaba demasiado”. Sin embargo, aclaró que desea seguir adelante y que Johnny también lo haga. “Solo quiero que él me deje en paz”, concluyó acongojada. Para Heard estar frente al jurado por horas contando los momentos más oscuros de su vida ha sido una “tortura emocional”.

¿Enfermo o loco?

En medio de la tensionante ofensiva de Rusia contra Ucrania, se han dicho todo tipo de cosas sobre Vladímir Putin. Lo último llamó poderosamente la atención. El exespía británico Christopher Steele, quien había advertido de la injerencia rusa en la elección de Donald Trump, aseguró que tenía la “certeza” de que “Putin está gravemente enfermo”.

También circula una grabación en la que un oligarca ruso dijo que tendría cáncer en la sangre, se habría sometido a una cirugía pocos días antes de emprender su ofensiva contra Kiev y se sometería a otra intervención pronto. Además, según el oligarca, Putin está perdiendo la cabeza y se ha “vuelto loco”. No es la primera vez que corren versiones de este estilo. Hace unas semanas, también circuló que tendría párkinson y un trastorno esquizoafectivo, que le genera alucinaciones. El Kremlin niega todo.

Los últimos días de Hawkins

Taylor Hawkins, el icónico baterista de Foo Fighters, les había dicho a sus amigos que “ya no podía más”. Así le contaron varios de ellos a la revista Rolling Stone, que reconstruyó con detalles los últimos días del baterista, fallecido en Bogotá la noche que iba a dar un concierto en el Festival Estéreo Pícnic, el pasado 25 de marzo.

En el reportaje, Matt Cameron, de Pearl Jam, y Chad Smith, de Red Hot Chili Peppers, narran los padecimientos de Hawkins, quien les había contado que estaba exhausto y colapsado. Agregaron que el músico se sentía presionado por tener que hacer cada vez más conciertos y había pedido bajarle al ritmo.

“Él trató de mantenerse de pie”, dijo Cameron. “Simplemente, hizo lo que fuera necesario para mantenerse de pie, pero al final no pudo seguir el ritmo”. El grupo tenía programadas 62 fechas para 2022. La publicación cuenta episodios de este cansancio extremo que se vivía, como un día en que supuestamente perdió el conocimiento en un avión. La banda lo niega.

Los 90 años del padre

El padre Diego Jaramillo llegó al noveno piso. El sacerdote es uno de los personajes más queridos por los colombianos. Ha estado al frente del programa El minuto de Dios desde 1993, cuando falleció el padre Rafael García Herreros, quien fue su director por 38 años. El espacio es icónico en la televisión colombiana y está en la pantalla desde los años cincuenta, por lo cual es considerado el más antiguo del país.

Se trata de un minuto antes de las emisiones de los noticieros de las siete de la noche para reflexionar sobre Dios y la vida diaria. Las cifras de lo que ha producido son impresionantes. Han ayudado a más de 160.000 familias para tener vivienda, una universidad extendida por más de 70 municipios, 26 colegios y 15 librerías. La frase del padre “Dios, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega” es parte fundamental de la vida de millones.

“Un tequila, por favor”

La salud del papa Francisco ha sido motivo de preocupación en el Vaticano, pero él mismo se ha asegurado de no perder el buen humor que lo caracteriza, ni siquiera frente a sus achaques. “¿Saben qué necesito para la pierna? Un poco de tequila”, les dijo a unos religiosos mexicanos, quienes lo abordaron cuando él iba en el papamóvil. Uno de ellos, el padre Rodrigo Fernández de Castro, publicó el video en TikTok y se volvió viral.

El papa sufre de una rotura de ligamentos que no le permite caminar bien y por eso ha usado silla de ruedas. Él mismo contó que lo están tratando con infiltraciones para manejar el dolor. Pero ha bromeado sobre su situación. “Es algo temporal. Dicen que esto solo le ocurre a la gente mayor, y no sé por qué me ocurrió a mí…”, afirmó, entre risas, hace poco.