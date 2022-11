Otra artista reveló una cruel experiencia con Paola Jara: “Me miró con cara de asco”

Paola Jara es una de las voces más famosas y reconocidas de la música popular en Colombia, debido a la trayectoria que ha construido en la industria artística y el talento plasmado en distintos escenarios, motivo por el que la nacida en Apartadó suma más de medio millón de oyentes en las plataformas de música. Poco a poco se ha ganado el corazón del público, el cual interpreta ‘a grito herido’ cada una de las letras que acompañan sus temas.

Además, la artista colombiana se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchas cantantes emergentes de este género, pues ella ha sabido hacerse un espacio importante en una industria que es normalmente dominada por los hombres. Adicionalmente, miles de sus seguidoras se identifican con las letras de sus temas musicales.

Por esta razón se ha vuelto muy reconocida no solo en Colombia, sino en toda la región. Incluso, hace poco se estuvo presentando en Chile y aunque una gran cantidad de personas disfrutaron de su concierto, hubo una en específico que no vivió una gran experiencia y fue una joven, telonera de su show. Se trata de Luisa Fernanda Chara Palacios, originaria del Valle del Cauca y quien reside en ese país desde hace varios años, e incluso, se presentó en La Voz Chile.

Luna Valeria reveló una cruel experiencia con Paola Jara

Tras conocerse la historia de Chara; otra artista emergente, conocida como Luna Valeria, contó que tuvo una experiencia similar, pues estaba cantando la segunda canción y cortaron su show. La joven afirmó que esto la destrozó completamente.

Sin embargo, esta no fue la única experiencia cruel que vivió con Paola Jara; y es que dijo que hace cuatro años sintió un rechazo por parte de la nacida en Apartadó. La joven explicó que, junto a su papá le habían consultado a su mánager si podía cantar con ella en el escenario, él les dijo que sí, por lo que estaba muy ilusionada.

Tuvo que esperar todo el día porque ella cantó muy temprano y la presentación de la reconocida cantante era de noche, cuando finalmente la iban a subir al escenario, la mujer de 39 años “hizo una cara tan despectiva que puedo decir hasta de asco y dijo ‘yo no voy a cantar con nadie’”.

¿Qué fue lo que pasó con Luisa Chara?

La vallecaucana contó en sus redes sociales que no había cantado más de tres pistas cuando empezaron los problemas en medio de su presentación, pues llegaron los miembros del equipo de Jara y la ‘bajaron’ del escenario.

“La gente estaba superbacana y con una energía muy chévere. A mitad de la canción, me di cuenta de que me apagaron las luces, la música, o sea, me pararon el show. Y, de repente, empezó a llegar todo el staff de Paola Jara”, señaló a través de un video, sin entender qué ocurría si se encontraba dentro del tiempo permitido para su presentación. “Decían ‘permiso que va a venir Paola Jara, quítese’ (…) Ahí, apareció Paola Jara y empezó a cantar y dijeron ‘váyase’”.

Agregó que fue una situación muy difícil y consideró que era una falta de respeto, tanto del equipo de trabajo de la cantante como de ella misma, pues todavía estaba dentro del tiempo que le habían dado para cantar. Además, aseguró que la afectó tanto que lloró.

“Me dio bastante impotencia, porque aunque no sea una cantante conocida, fue una falta de respeto bien grande, más que nada por el arte y por lo que yo estaba haciendo con el público en ese momento. (...) Me sentí sin voz como artista emergente. Pero bueno, yo sé que son gajes del oficio. Sé que no es la primera vez que me va a pasar y sé que esto me da más fuerza para seguir adelante y cumplir mi objetivo, para seguir haciendo lo que amo. Me demuestra que esto que amo hacer trae momentos difíciles, pero esos momentos trae más fuerza. Esa es mi triste historia”, concluyó.