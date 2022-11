Cantante denuncia maltrato por parte del equipo de Paola Jara: “Me pararon el show”

Paola Jara es una de las voces más famosas y reconocidas de la música popular en Colombia, debido a la trayectoria que ha construido en la industria artística y el talento plasmado en distintos escenarios. Poco a poco se ha ganado el corazón del público, el cual interpreta ‘a grito herido’ cada una de las letras que acompañan sus temas.

Junto a su esposo, Jessi Uribe, la paisa ha construido una importante carrera como artista en la que no solo se ha dado a conocer a nivel nacional, llenando estadios a lo largo de todo el territorio, sino que Paola ha conquistado otros países con canciones como Que sufra, que chupe y que llore, Dónde estabas tú, Pobre perro y Usted no me olvida.

Cantante colombiana expone vergonzoso momento que la hizo pasar el equipo de Paola Jara

Hace unos días, la cantante de música popular se mostró emocionada, ya que era la primera vez que llegaba a presentarse con un concierto suyo en territorio chileno.

El problema se dio con una de las teloneras de Jara, quien también es colombiana. Se trata de Luisa Fernanda Chará Palacios, originaria del Valle del Cauca y quien reside en Chile desde hace varios años, e incluso, se presentó en La Voz Chile.

La vallecaucana inició contando en sus redes sociales que no había cantado más de tres pistas cuando empezaron los problemas en medio de su presentación, pues llegaron los miembros del equipo de Jara y la ‘bajaron’ del escenario.

“La gente estaba superbacana y con una energía muy chévere. A mitad de la canción, me di cuenta de que me apagaron las luces, la música, o sea, me pararon el show. Y, de repente, empezó a llegar todo el staff de Paola Jara“, señaló a través de un video, sin entender qué ocurría si se encontraba dentro del tiempo permitido para su presentación. “Decían ‘permiso que va a venir Paola Jara, quítese’ (…) Ahí, apareció Paola Jara y empezó a cantar y dijeron ‘váyase’”.

Ante la “humillante” situación, la artista relató que lloró luego de bajar de la tarima.

“Me dio bastante impotencia, porque aunque no sea una cantante conocida, fue una falta de respeto bien grande, más que nada por el arte y por lo que yo estaba haciendo con el público en ese momento. (...) Me sentí sin voz como artista emergente. Pero bueno, yo sé que son gajes del oficio. Sé que no es la primera vez que me va a pasar y sé que esto me da más fuerza para seguir adelante y cumplir mi objetivo, para seguir haciendo lo que amo. Me demuestra que esto que amo hacer trae momentos difíciles, pero esos momentos trae más fuerza. Esa es mi triste historia”, concluyó.

Por su parte, la reconocida famosa de música popular no se ha pronunciado al respecto, pero sí agradeció a su público en Chile a través de algunas fotografías. ”Siempre he soñado que mi música llegue a todos los rincones del mundo, pero jamás pensé que tuviera tanta acogida en este país. (…) Nos vemos pronto”, señaló en la red Instagram.

Paola Jara impactó en las redes sociales con drástico cambio de look

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram, Paola Jara dejó sin palabras a más de uno con el radical y nuevo look que habría adoptado a su imagen, despidiéndose de su larga cabellera y del tono que lucía anteriormente. La paisa decidió darle un giro completo a su apariencia, optando por ideas innovadoras y distintas.

Según se apreció en una fotografía que subió la antioqueña a su perfil, el nuevo look por el que se habría inclinado fue un corte de pelo hasta los hombros, dejando atrás el estilo que lucía hasta media espalda. Además, la cantante popular se habría teñido de rubio cenizo y cambió por completo el tono oscuro que llevaba antes.

No obstante, la celebridad cautivó a sus fieles fanáticos con un aspecto mucho más urbano y descomplicado, luciendo una gorra, un esqueleto de color blanco y un jean. Lo que causó revuelo entre los usuarios del perfil fueron los tatuajes que mostró Paola Jara en la instantánea, ya que no se le habían visto anteriormente, y que posiblemente sean temporales.