Paola Jara reveló cuántas cirugías se ha realizado: “Sin miedo al qué dirán”

Paola Jara es una de las cantantes colombianas más reconocidas en el mundo de la música. La artista actualmente se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Cartagena en compañía de su esposo, el también cantante de música popular Jessi Uribe.

Los seguidores de la artista suelen estar atentos de todos los movimientos y detalles que revela la famosa, en su cuenta personal de Instagram, acerca de su trayectoria como cantante, pero también de su vida personal.

En el programa de entretenimiento de Caracol, La Red, la cantante fue sincera y brindó detalles acerca de las cirugías estéticas que se ha realizado a lo largo de su vida; esto daría respuesta a varios de sus seguidores que la critican diciéndole que tanto su rostro como su cuerpo son artificiales.

En medio de la entrevista, la cantante indicó que se ha hecho tres cirugías estéticas: una liposucción, la nariz y una reducción de senos. Paola afirmó que cree que es válido someterse a este tipo de procedimientos siempre y cuando la persona que vaya a ejecutarla se sienta cómoda y a gusto. “Yo creo que todo lo que nos haga sentir bien, y lo que nos sume, que nos sintamos bien. Una cosa es que a los demás no les guste, pero desde que uno se sienta bien se puede hacer cositas.”

La dupla de artistas se dieron un descanso en Cartagena. - Foto: Instagram: @paolajarapj

La artista aprovechó para manifestar que se sometió a otra cirugía de senos para ponerse una talla de prótesis inferior, ya que se sentía vulgar con las que tenía; además, agregó que esto le estaba generando molestias en su espalda.

“Quería tener un cambio en mis prótesis y no solamente eso, sino que también descansé mucho con el tema de la espalda, me siento liviana, como más ligera” Y agregó: “A pesar de que me gustan las cosas ceñidas al cuerpo y de que en ocasiones muestro un poquito, no me sentía tan cómoda con el tamaño de los senos porque a veces me sentía como vulgar y una cosa es sexy y otra es vulgar. Eso me incomodaba un poquito”.

Paola explicó que se operó la nariz, ya que tenía una desviación en las fosas nasales y desmintió que tuviese algún tipo de intervención estética en los pómulos o labios. “Jamás me he tocado los labios, ni tengo rellenos en la cara, ni pómulos, ni mentón. Toda mi vida he sido cachetoncita”.

Paola Jara apareció bronceándose y estalló las redes al lucir su cuerpazo

Luego de que ambos estuvieran de gira, la pareja actualmente disfruta de unas merecidas vacaciones en Cartagena. Las redes explotaron luego de que Paola Jara compartiera una fotografía en bikini, en medio de un tour que adelantaba en un yate.

Jessi Uribe y Paola Jara llevan juntos más de dos años - Foto: Instagram: Jessi Uribe

La mujer lució un vestido de baño de color fucsia, en la fotografía también aparece Jessi Uribe; sin embargo, todo el protagonismo se lo robo Paola, debido a que aparece en el primer plano de la imagen. “No quiero que se acaben estos días”, escribió la artista antioqueña en el post de la fotografía.

Jessi Uribe y Paola Jara, conmemoraron su aniversario - Foto: Instagram @jessiuribe3

Los comentarios no se hicieron esperar y varios seguidores de la artista admiraron su figura, resultado, en su mayoría, de las jornadas de entrenamiento que ha compartido, la artista, en su cuenta personal de Instagram en varias ocasiones.

“Cosita bellaaaa”, “Qué belleza de mujer”, “Espectacular como siempre mi bella artista” y “Mujer perfecta”, fueron algunas de las reacciones más destacadas en la publicación.