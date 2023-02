Paola Rey revela detalles de lo que ha sido su matrimonio con el actor Juan Carlos Vargas

Paola Rey se ha ganado el cariño de los colombianos gracias a su trayectoria profesional; su papel más reconocido fue cuando interpretó a la romántica Ximena Elizondo en Pasión de gavilanes, la telenovela que conquistó los hogares en el 2003.

Además, la actriz santandereana lleva uno de los matrimonios más duraderos y estables de la farándula nacional junto con su esposo, el también actor Juan Carlos Vargas Miller. Ambos han tenido exitosas carreras artísticas en la pantalla chica, incluso desde antes de conocerse.

Los famosos se han convertido en uno de los matrimonios más sólidos. - Foto: Foto tomada de Instagram @paolareyactriz

Pues bien, recientemente, la actriz bumanguesa concedió una entrevista al programa de entretenimiento Lo Sé Todo, del Canal Uno, donde reveló algunos detalles de lo que ha sido su matrimonio durante sus primeros 15 años de relación.

“Empezamos a grabar la novela, aunque no coincidíamos, entonces pasaron varios meses y después nos conectamos, y literalmente llevamos 15 años desde ese momento hasta acá. No nos hemos separado ni un momento. Como pareja nos dedicamos a construir todos los días una relación para nosotros, no para mostrar, por eso en nuestras redes sociales no hay información sobre los momentos que vivimos porque los dejamos para nuestra intimidad”, señaló la actriz, orgullosa de lo que ha formado en su familia.

Foto: Instagram @paolareyactriz - Foto: Foto: Instagram @paolareyactriz

Cabe aclarar que la famosa pareja se conoció durante las grabaciones de la telenovela colombiana Montecristo, entre el amor y la traición, en 2007, la cual fue basada en la célebre obra literaria El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Desde un primer momento, Rey y Vargas sintieron atracción mutua y quedaron ‘flechados’.

“Me siento muy realizada como mujer, esposa, madre y actriz; estoy super contenta. Siento que estoy en un momento bonito, sobre todo de madurez porque inicie a los 15 años mi carrera, lo que me ha permitido crecer como ser humano, y es muy lindo porque lo estoy viviendo desde un punto interesante”, concluyó la actriz en entrevista.

El personaje de Ximena Elizondo en Pasión de gavilanes le abrió a Paola Rey las puertas de la televisión internacional. - Foto: getty images

Después de haber trabajado en la primera temporada de Pasión de Gavilanes, Paola Rey protagonizó el remake de La mujer en el espejo y Amores de mercado, dos producciones que tuvieron mucho éxito en Telemundo y con las que también compartió pantalla con varios de sus colegas de Pasión de Gavilanes como Jorge Cao, Juan Alfonso Baptista, Michell Brown, Natasha Klaus y el fallecido Sebastián Boscán.

Paola Rey actualmente está dedicada también a cuidar a su familia sin descuidar sus compromisos artísticos, junto con el actor Juan Carlos Vargas, con quien tiene dos hijos, Oliver y Leo. Por un buen tiempo, la santandereana se dedicó a ser madre de tiempo completo, aunque ha trabajado en varias producciones.

Danna García, Norma en ‘Pasión de gavilanes’, habló sobre su relación con Mario Cimarro en el set

La actriz Danna García reveló detalles de su relación con uno de los protagonistas de Pasión de gavilanes y compañero de set, Mario Cimarro, en medio de una entrevista para el medio internacional People. Al parecer, uno de los momentos más importantes habría sido su reencuentro en las grabaciones para la segunda parte de la novela, y habló sobre los cambios que encontró en este al volverse a ver luego de tantos años.

- Foto: Instagram / Danna García

Es de recordar que la novela tuvo su capítulo final este martes 31 de mayo y que se presentó la secuela justamente luego de más de 20 años de haberse lanzado al aire la primera parte de la historia, por lo que elenco principal, que no se reencontraba desde ese entonces, tuvo un gran reto al volver a crear las sensaciones y relaciones que enamoraron a los televidentes en un principio.

García contó a la revista que al encontrarse con Mario Cimarro, que es su pareja en la telenovela, se sorprendió al ver un hombre más “maduro” y “centrado”. Dijo que cuando lo vio nuevamente no lo quería soltar, expresando todo el cariño que le tenía luego de realizar tres producciones a su lado.