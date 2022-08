Así luce Paola Rey a sus 42 años años de edad

Paola Rey es una de las actrices colombianas con más trayectoria en la televisión. Además de ser una de las mujeres más bellas del país, su hoja de vida está cargada de grandes producciones en las que ha trabajado.

Inició su carrera en la televisión en 1996 y desde entonces su fama empezó a ascender. Varias personas en el país la recuerdan por su papel de Fabiana Rivera en La baby sister, pero el rol por el que más recuerdan a la actriz santandereana es por el de Ximena Elizondo en Pasión de Gavilanes.

Tal vez en la primera temporada su papel, a pesar de haber sido importante, no tuvo tanto desarrollo como ahora en la segunda temporada de la producción que aunque no tuvo muy buenos resultados en Telemundo, ha sido todo un éxito en Netflix. En esta oportunidad, Ximena Elizondo tiene que vivir algunas de las situaciones más fuertes de la telenovela. A pesar de mostrarse como una mujer realizada en lo profesional, hay cosas a nivel personal y familiar en las que aún no se siente completa.

En esta segunda temporada, el personaje de Ximena Elizondo recobró mucha importancia y es que gran parte de la historia de la serie se centra en los problemas que tiene que enfrentar con Óscar, su pareja en la telenovela.

¿Qué fue de Paola Rey después de Pasión de Gavilanes?

Después de haber trabajado en la primera temporada de Pasión de Gavilanes, Paola Rey protagonizó el remake de La mujer en el espejo y Amores de mercado, dos producciones que tuvieron mucho éxito en Telemundo y con las que también compartió pantalla con varios de sus colegas de Pasión de Gavilanes como Jorge Cao, Juan Alfonso Baptista, Michell Brown, Natasha Klaus y el fallecido Sebastián Boscán.

Paola Rey actualmente está dedicada también a cuidar a su familia sin descuidar sus compromisos artísticos. La actriz está casada con el actor Juan Carlos Vargas, con quien tiene dos hijos, Oliver y Leo. Por un buen tiempo, la santandereana se dedicó a ser madre de tiempo completo, aunque ha trabajado en varias producciones.

La artista que le dio vida a Ximena Elizondo en Pasión de Gavilanes también se ha dedicado a compartir contenido en sus redes sociales y a mantener a sis seguidores al día de todos sus movimientos. Por lo menos, en su cuenta de Instagram ya tiene más de 2.6 millones de seguidores.

Danna García, Norma en ‘Pasión de gavilanes’, habló sobre su relación con Mario Cimarro en el set

La actriz Danna García reveló detalles de su relación con uno de los protagonistas de Pasión de gavilanes y compañero de set, Mario Cimarro, en medio de una entrevista para el medio internacional People. Al parecer, uno de los momentos más importantes habría sido su reencuentro en las grabaciones para la segunda parte de la novela, y habló sobre los cambios que encontró en este al volverse a ver luego de tantos años.

Es de recordar que la novela tuvo su capítulo final este martes 31 de mayo y que se presentó la secuela justamente luego de más de 20 años de haberse lanzado al aire la primera parte de la historia, por lo que elenco principal, que no se reencontraba desde ese entonces, tuvo un gran reto al volver a crear las sensaciones y relaciones que enamoraron a los televidentes en un principio.

García contó a la revista que al encontrarse con Mario Cimarro, que es su pareja en la telenovela, se sorprendió al ver un hombre más “maduro” y “centrado”. Dijo que cuando lo vio nuevamente no lo quería soltar, expresando todo el cariño que le tenía luego de realizar tres producciones a su lado.