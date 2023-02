Participante eliminado de ‘La descarga’ regresó a la competencia, ¿por qué razón?

La descarga, de Caracol Televisión, cada vez cautiva más a los televidentes por el talento de los participantes en ese reality de canto en el que los jurados también terminaron siendo protagonistas. Cada episodio llega con una sorpresa distinta, despertando reacciones en miles de espectadores que siguen el paso a paso de la competencia que está pronto a terminar.

El reality continua con las reñidas etapas para encontrar a la mejor voz, con el reto de cada participante de destacarse en sus presentaciones frente a los mentores Marbelle, Santiago Cruz, Maía y Gusi.

Maía, Santiago Cruz, Marbelle y Gusi son los mentores de 'La descarga'. - Foto: Captura de pantalla Instagram @caracoltv

Pues bien, en el más reciente capítulo, la mentora Marbelle tuvo que eliminar a uno de los integrantes de su equipo tras presentarse en competencia. Además, los demás mentores tuvieron la responsabilidad de elegir a la participante que terminaría su proceso dentro del reality, siendo Lauvel la eliminada.

Dicha expulsión causó malestar entre los demás concursantes, pues para ellos, otra persona debió marcharse en su lugar. Sin embargo, después de la despedida y la polémica que causó la salida de Lauvel, los competidores fueron sorprendidos con el regreso de una persona que había sido eliminada, del equipo de Maía.

Maía en 'La descarga' - Foto: La descarga

Se trata de Jhon Abadía, conocido como ‘El tenor del rock’, del equipo de Maía, quien fue recibido entre risas y cantos por los demás participantes. Luego del ‘caluroso’ recibimiento, el concursante que volvió a competencia contó la emoción y sorpresa que sintió cuando lo invitaron a regresar.

“Iba a mercar cuando me llaman y me dicen: ‘Quieres volver’”, relató el participante.

A su vez, la cámara grabó a dos de sus compañeros que reflexionaron sobre su regreso: “Él ya estuvo afuera y vio cosas, así que viene con otra mente... Tuvo la posibilidad de recargarse y venir”, “se debe sentir raro de haberse desintoxicado de esto y volver”, “yo creo que uno debe extrañar demasiado esto cuando se sale”, fueron algunos de los comentarios hechos por los participantes de La descarga.

¿Cuál fue la razón de su regreso? Semanas atrás, la participante María Nelfi Duque, quien ganó la primera edición de La voz senior, manifestó no sentirse bien físicamente ni anímicamente para seguir siendo parte del concurso de canto, sin embargo, motivada por sus compañeros, decidió seguir en La descarga.

Poco después, la mujer tuvo un percance en el escenario durante uno de sus shows, lo cual hizo que se desestabilizara emocionalmente: “Lo siento”, manifestó con lágrimas en sus ojos ante la presencia de los jurados Santiago Cruz, Gusi, Marbelle y su propia mentora, Maía.

En un capítulo siguiente, Maía llegó al campamento buscando a la mujer de 73 años para iniciar con los ensayos sobre el tema en el que cantarían juntas, pero la mentora se llevó una sorpresa al encontrar a María Nelfi triste y con la firme decisión de irse del concurso de talento.

“Te adoro, pero no quiero fracasar y no la defraudé tampoco. Pero es que no puedo más, me marcó mucho el fracaso en el set, eso me tiene enferma porque en tantos años de trabajo, nunca lo he hecho... Madrecita escúcheme, escúcheme. Te respeto y no está lejos el día que me encuentre en una tarima contigo y pueda bendecirte públicamente... Pero me quiero retirar”, le expresó a la artista con lágrimas en sus ojos.

Adicionalmente, agregó que: “Tengo bloqueada la mente, tengo miedo de subirme a una tarima. Después de lo que pasó no hallo qué hacer”.

Por su parte, su mentora respondió que la comprendía y entendía la situación por la que atravesaba: “Lo importante ahora es que usted se sienta bien. ¿Qué prefiere hacer, abandonar la competencia y estar tranquila o prefiere seguir?”, a lo que la mujer mayor respondió decidida: “Me quiero ir... Tengo mucha soledad en el alma”.

María Nelfi cuando le anunciaba a Maía su intención de renunciar a 'La Descarga'. - Foto: Caracol TV

Después, Maía le aseguró que respetaba su posición: “Las decisiones son importantes y la suya la respeto, la valoro y la comprendo. Lo más importante es su salud y su felicidad, y que la música en su vida le de alegría. Yo no quiero presentarle agobio ni estrés, menos después de tantas cosas que usted ha vivido”.

Luego de hablar con la participante, Maía llamó a su equipo y les dio la noticia. “No me siento con fuerza para continuar y yo quiero retirarme, es que estoy cansa. (...) Nos vemos en el camino y que Dios me los bendiga”, concluyó la mujer veterana.

Ante dicha situación, Caracol decidió reincorporar a ‘El tenor del rock’, último eliminado del equipo rosa, para ocupar el puesto que dejó María Nelfi.