Pasajeros de TransMilenio armaron tremenda rumba al ritmo de Karol G

Lo que pasa al interior de los buses de TransMilenio suele ser noticia. Porque en los pequeños metros rodantes pasa de todo, desde crímenes hasta situaciones inusuales que protagonizan, en su mayoría, los pasajeros. Los capitalinos que se movilizan en ese medio de transporte suelen pasar en promedio entre 40 y 60 minutos en los articulados, mientas se trasladan de un punto al otro. Los buses suelen estar repletos, moverse es casi imposible.

La mayoría de las veces en el sistema masivo suele haber tensión, pero el video que se hizo viral en las redes sociales este viernes demuestra lo contrario. Comprueba una vez más que la música mejora el estado de ánimo. En la filmación se escucha el éxito musical de Karol G, conocido como Bichota. Un joven es el que lleva el parlante en una de sus manos, la que levanta al ritmo de las notas musicales y con la otra se sostiene.

Entre tanto, los otros pasajeros corean: " Roncan, pero no pueden con mi pum-pum, con mi pum-pum. Y si hay alguien que me rompa. Porque no pueden con mi pum-pum, con mi pum-pum, con mi pum-pum”, la Bichota hizo que los apretujados que iban los pasajeros fuera un impedimento para armar la fiesta, algunos incluso se animaron a bailar, en el poco espacio que tenían. Algunos han dicho incluso que el ambiente que se vivió fue el de una chiva rumbera.

Sin duda alguna la artista paisa es una de las más queridas por los colombianos, y también ha conquistado el corazón del público extranjero. La cantante ha sido noticia en esta época decembrina. Karol G se ubicó en el centro de distintas noticias en los medios nacionales, luego de utilizar las plataformas digitales para presumir su estilo navideño. La paisa se tomó un descanso de su arduo trabajo como artista y decidió disfrutar del ambiente de diciembre, específicamente en su tierra natal.

Pese a la larga lista de compromisos laborales que suele tener la estrella del género urbano, las miradas de los curiosos se volcaron a algunas publicaciones que realizó en su cuenta oficial de Instagram, donde reflejó el cariño que le tiene a la época de Navidad y las festividades de fin de año. La intérprete de Ay, Dios Mío se puso en el modo decembrino y llenó sus días con la emoción que irradia esta temporada.

No obstante, recientemente, Karol G llamó la atención de sus fieles seguidores con una serie de contenidos en los que presumió el sensual look que eligió para una salida que realizaría, aparentemente, con su grupo de amigos y conocidos.

La ‘Bichota’ posó ante la cámara con un ajustado corsé de color blanco perla, el cual tenía una atrevida abertura en el escote.

En el clip que salió a la luz se le vio mostrando sus gestos más coquetos y serios, mientras jugaba con su cabellera rojiza. Aunque no dio detalles del plan que llevaría a cabo en aquella velada, fanáticos captaron a la cantante de reggaetón disfrutando de una fiesta en Medellín.

De acuerdo con lo que registró una fanática, Karol G fue vista en un bar de Medellín, ubicado precisamente en el sector de Provenza. La artista colombiana se vio bastante animada en compañía de un grupo de personas, mientras cantaba y bailaba al ritmo del género urbano.

Los seguidores de la artista no pudieron ocultar la emoción de estar compartiendo en el mismo lugar con ella, en un bar en el sector de Provenza y por eso muchos videos en redes sociales se hicieron virales, uno de esos, el de la usuaria @camilagarango quien publicó a la cantante bailando y añadió un mensaje que decía: “Fui a La Romana en Provenza, llegó Karol G y nos pagó la cuenta a todos en la discoteca, la amo”.

Ante esto muchos internautas se preguntaron sobre la veracidad de que la paisa haya pagado todo y comentaron: “Pero ¿sí fue real que pagó? 😳” y otras personas respondieron: “Sí”, “¡Con su presencia era suficiente!”, “Ella pagó porque quiso”, “¡Ami, fuiste la sugarbaby de la bichota!”.