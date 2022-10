Paulina Rubio fue captada mientras hacía sus necesidades en la playa: sus fans se enfurecieron

Polémica luego de que la famosa artista mexicana Paulina Rubio fuera sorprendida haciendo sus necesidades fisiológicas en plena playa de España, tal como lo captaron algunos paparazzis.

Luciendo un vestido negro y un sombrero, Paulina fue vista agachada en la orilla de la playa tratando de esconderse entre unas rocas y defecando, mientras sostenía una piedra en su mano izquierda.

Inmediatamente, las imágenes de la ‘chica dorada’, como es conocida, se volvieron virales en las redes sociales en cuestión minutos. Medios internacionales aseguran que la cantante habría utilizado la piedra que tenía en su mano, así como agua del mar, para tratar de limpiarse, algo considerado como antihigiénico.

Por el momento, la cantante mexicana no se ha referido a lo ocurrido y, mientras tanto, sus seguidores se enfurecieron al considerar que los paparazzis violaron su intimidad.

“La reinas defecan donde se les da la gana (...) me imagino que quien la grabó y la periodista, ninguno de ellos hacen. Es humana no es extraterrestre (...) A cualquiera nos puede pasar, somos seres humanos (...) Más vale perder un amigo que una tripa (...) que falta de respeto haberla grabado (...) Está en todo el derecho, están violando su intimidad (...) no le está haciendo daño a nadie, no la molesten”, comentaron algunos cibernautas tras la divulgación de las imágenes.

Las imágenes fueron inicialmente difundidas por el programa español Fiesta, donde indicaron: “Las imágenes que nos han llegado cambian por completo esa idea de chica sexy y lo cuela por la de una Paulina Rubio apurada, agobiada, acorralada por una situación que tiene que resolver sobre la marcha”.

Paulina Rubio haciendo caca en la playa al aire libre ,si te da te da 😂🤣 pic.twitter.com/uzJ2Kh4lWG — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) October 16, 2022

Cabe señalar que no es la primera vez que Paulina Rubio es captada en situaciones similares, pues en el año 2013 la artista fue grabada por un paparazzi orinando en el mar.

A propósito, con el objetivo de evitar un chantaje, la cantante mexicana publicó las fotografías en Twitter, en aquel entonces.

El último intento de extorsión del Papparazzi, una mujer va al baño en el mar. ¿Qué es lo que vale?! digo nada! pic.twitter.com/SVJVjhg8dz — Paulina Rubio (@PaulinaRubio) July 25, 2013

Vale recordar que hace un par de meses falleció su madre, Susana Dosamantes, de un cáncer de páncreas, motivo por el cual la famosa decidió tomarse un tiempo para vacacionar en Europa.

Paulina Rubio reveló cuál es el origen de su rivalidad con Thalía

Las rivalidades entre famosos son el ‘pan de cada día’. Aunque muchas veces aparenten a través de la pantallas que se llevan de maravilla, detrás de los reflectores se demuestra otra cosa. Sin embargo, estos conflictos, en ocasiones, suelen llegar hasta la opinión pública por las acciones notorias que los involucrados revelan ante las cámaras.

En meses pasados, la cantante Paulina Rubio reveló en medio de una entrevista cómo se originó su rivalidad con la también artista mexicana Thalía. Al parecer, estas dos mujeres que llevaron una amistad durante años al frente de los reflectores y la opinión pública, se comenzaron a distanciar por comentarios de otras personas.

Las declaraciones de Rubio se dieron tras su invitación al programa de entrevistas de Yordi Rosado. En el show se cuestionó a la cantante sobre su vida, algunas experiencias que ha tenido a lo largo de sus carrera artística, además de sus rivalidades, y fue en ese punto que aclaró por qué no se llevaba bien con la actriz.

“Thalía sí fue mi amiga mucho tiempo, y su mamá no la dejaba ser mi amiga porque decía que Thalía no podía tener amigas guapas que no le envidiaran, y yo nunca quise tener ni al novio de Thalía, ni María la del barrio, ni nada”, declaró Rubio en una entrevista en noviembre del año pasado, haciendo referencia también a la telenovela que su rival habría protagonizado.

Así entonces, según Rubio, la pelea entre ellas dos había resultado de los comentarios de la mamá de la actriz y, quizás, por algunos otros malos entendidos.

Respecto a la pelea que estas dos personalidades de la farándula tuvieron en medio de un escenario mientras ambas pertenecían al grupo Timbiriche, manifestó en aquel entonces: “yo no me acuerdo por qué nos peleamos esa vez. Fue en ciudad Guzmán”, afirmó Rubio, quien también agregó, “no vengo a contar ese día en específico, porque de ahí puede salir toda una película”, haciendo referencia a que los motivos y las actuaciones no son solo lo que se vio en el concierto.