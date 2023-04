Pedro Pascal: todo sobre la nueva película de amor gay que protagonizará el actor chileno bajo la dirección de Pedro Almodóvar

El reconocido director Pedro Almodóvar comenzó la cuenta regresiva para el estreno de su esperada película Strange Way of Life (Extraña forma de vida).

Su nuevo proyecto cinematográfico, que llegará a las salas de cine de todo el mundo el próximo 26 de mayo, cuenta con dos pesos pesados de la industria: el cuatro veces nominado al Óscar Ethan Hawke y Pedro Pascal, el actor latino del momento, tras su participación en exitosas series como The last of us y The Mandalorian.

Ethan Hawke y Pedro Pascal en la película 'Extraña forma de vida'. - Foto: Foto: Strange way of life

Extraña forma de vida recoge la particular visión del director español sobre el salvaje oeste y con trasfondo gay, pues cuenta la vida de dos vaqueros que viven la presión de ocultar su amor en una sociedad conservadora y tradicional. Una trama que a muchos les recuerda la galardonada Brokeback Mountain (Secreto en la montaña), del año 2005, que contó con las soberbias interpretaciones de Heath Ledger y Jake Gyllenhaal.

En las imágenes del tráiler, que fue revelado por el director español a los medios, se observa el reencuentro de dos expistoleros, en el que el personaje de Pascal le dice al personaje de Hawke: “Tú nunca me amaste, nunca amaste a nadie en la vida”. Hawke, sorpresivamente, le responde, apuntándolo con un arma: “Nunca digas eso”.

“Es un western ‘queer’ en el sentido de que hay dos hombres que se quieren”, aseguró Almodóvar en las notas de producción del corto.

“La extraña manera de vivir a la que alude el título se refiere a la célebre canción de fado de Amalia Rodrigues, cuya letra sugiere que no hay existencia más extraña que la que vivimos cuando damos la espalda a nuestros propios deseos”, agregó Almodóvar.

Ethan Hawke, Pedro Almodóvar y Pedro Pascal - Foto: Foto: Extraña forma de vida

Pedro Pascal y Ethan Hawke son quienes llevarán el peso del cortometraje, interpretando a Silva y al Sheriff Jake, respectivamente. Les seguirán Manu Ríos, Jason Fernández, José Condessa, Pedro Casablanc, Daniel Rived, Sara Sálamo, Erenice Lohan y George Steane, entre otros artistas.

Tanto la dirección como el guion de esta película son obra del gran Pedro Almodóvar, que eligió la región de Almería, en su natal España, como lugar de rodaje para este nuevo paso en su carrera.

Entre las curiosidades del proyecto se observa que Ethan Hawke es el segundo actor estadounidense que trabaja con Almodóvar. El primero fue Peter Coyote, que apareció en Kika allá por 1993.

De esta forma, el reconocido director sigue su camino por amoldarse a otro tipo de cine alejado del largometraje clásico. En 2020, sus seguidores lo siguieron en La voz Humana, que adaptaba uno de los famosos textos de Jean Cocteau. En aquella ocasión, las cámaras apuntaron hacia Tilda Swinton, actriz con una abultada experiencia en la industria del cine. Y recientemente prestó su voz para uno de los personajes en la versión de Guillermo del Toro sobre Pinocho.

'The Last of Us' representó la consagración actoral de Pedro Pascal. - Foto: Shane Harvey / Liane Hentscher / HBO

El tráiler será además presentado en el Festival de Cannes, en su edición 76, que irá del 16 al 27 de mayo, y ambos actores, al lado de Almodóvar, tendrán un encuentro con el público tras su proyección

¿Cómo ver en Colombia Extraña forma de vida?

La plataforma de streaming Mubi informó recientemente que adquirió los derechos en América Latina e Italia de este esperado cortometraje de Almodóvar.

“Rodada en el desierto de Tabernas, en Almería, esta historia sobre dos pistoleros que se reencuentran después de veinticinco años cuenta con música de Alberto Iglesias y diseño de vestuario de Saint Laurent, a cargo de Anthony Vaccarello, quien también participa como productor asociado del proyecto. El reparto incluye a los jóvenes talentos Jason Fernández, José Condessa, George Steane y Manu Ríos, junto a los actores Pedro Casablanc y Sara Sálamo”, explica la reseña de Mubi.

Extraña forma de vida es el segundo cortometraje en inglés de Almodóvar, después de La voz humana de 2020, protagonizado por Tilda Swinton.