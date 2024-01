Periodista de RCN no aguantó el llanto en pleno en vivo tras presenciar fuerte accidente en Bogotá: “Es desgarrador”

Según sus declaraciones, fue una difícil experiencia presenciar como sus familiares lloraban desesperados en el lugar del incidente mientras observaban la escena , motivo por el que no pudo contener sus lágrimas.

“Acabamos de presenciar una situación dolorosa que le llega a uno al alma, se la destroza. Ver el momento en el que llega la familia, ver al motociclista tirado, la mujer, no sé, una hermana. Por supuesto, no me atreví ni siquiera a acercarme a ellos, pero verla cómo se tira al piso a abrazar a su hermano, decirle que despierte, es absoluta y totalmente desgarrador”, comentó Efraín con la voz entrecortada.