Pillan a Carolina Cruz sacando “el lado que nadie ve” desde la intimidad de su casa; quedó ‘expuesta’ en redes

No cabe duda de que Carolina Cruz se ha catalogado como una de las mujeres más populares de la farándula colombiana. Asimismo, ha construido una masiva comunidad de seguidores en redes sociales, donde suele interactuar con ellos, quienes están muy al pendiente de sus facetas como modelo, madre de Matías y Salvador, y presentadora de televisión.

Sin embargo, la caleña no suele tocar detalles de su vida privada, sino que, en ocasiones, son sus amigos los que ‘exponen’ a la presentadora en varias actividades que comparten, como ocurrió recientemente, que la dejaron ver desde la intimidad de su casa, llevando a cabo la limpieza de su vivienda.

Carolina Cruz Osorio es periodista, presentadora, modelo y empresaria colombiana. - Foto: Cuenta de Instagram @carolinacruzosorio

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de siete millones de seguidores, la también modelo llamó la atención de los internautas, al publicar en sus historias un video que le hizo su amiga Cindy Torres Lorduy, quien, al parecer, habría estado en su casa mientras ella hacía labores de limpieza.

La mujer grabó a Carolina Cruz desde la intimidad de su casa mientras estaba limpiando toda la cocina, con un look muy casual y desprevenido, compuesto por una sudadera gris y un buzo rojo, llevando además un peinado super descomplicado.

Amiga de la presentadora la dejó en 'evidencia'. - Foto: Tomada de Instagram @carolinacruzosorio

“El lado que nadie ve yo lo muestro. Ella hace todo, créanme”, fue la descripción que acompañó el video publicado por Cindy, luego de afirmar que la expresentadora de Día a Día “hace de todo” en el aseo de su hogar.

Más enamorada que nunca: un sensual beso con su nuevo amor enloqueció a sus seguidores

Carolina Cruz dio de qué hablar luego de ser captada muy bien acompañada del que, en ese momento, sería su nuevo novio, el piloto Jamil Farah. Esto sucedió durante la más reciente edición del Festival Estéreo Picnic (FEP).

Y, pese a que no subieron ninguna foto juntos, el programa La red compartió un video en el que se observa a la exreina de belleza darse dos apasionados besos con el también modelo. Además, dejó ver que su relación sentimental va por buen camino.

La modelo, de igual manera, fue captada junto al sanandresano de 31 años en el Bogotá Fashion Week, que contó con la presencia de destacadas figuras de la farándula nacional, diseñadores y maquilladores, entre otros.

Carolina Cruz compartió la primera foto con Jamil Farah en Instagram - Foto: Instagram: Carolina Cruz

En las imágenes, que fueron originalmente difundidas por Lo sé todo, se pudo apreciar a la reconocida presentadora y a Farah bastante cariñosos, presumiendo su amor en medio del evento.

“¡Ponme atención Colombia! Porque les tenemos imágenes en exclusiva de la presentadora Carolina Cruz junto a su nuevo amor, el piloto Jamil Farah”, fue el mensaje que escribió el programa de chismes para acompañar el video, que recibió decenas de comentarios.

Pese a que sigue sin pronunciarse sobre el tema, Carolina Cruz replicó en las historias de Instagram la primera fotografía al lado del piloto desde que se supo que estaba saliendo. La postal fue publicada inicialmente por Andrea Serna, quien también estuvo en el Bogotá Fashion Week.

Ante los rumores, los famosos colombianos no ocultaron su amor y se dejaron ver juntos en un viaje que hicieron a San Andrés, de donde es oriundo el piloto. De acuerdo con lo que registró en el perfil, Carolina Cruz se fue de buceo con un equipo, disfrutando plenamente de los paisajes y espacios acuáticos que hay en la isla. Este ejercicio la ayudó a conocer, desconectarse del día a día y a compartir más con su entorno.

En las historias de su cuenta, la modelo publicó una inesperada foto en la que presumió y deslumbró con su sensual y tonificada figura, la cual suele cuidar en su rutina diaria. La celebridad lució un bikini oscuro con flores de colores, unos lentes y una visera, precisamente mientras tomaba el sol y gozaba del clima de esta zona de Colombia.

Sin embargo, esta no fue la única foto que compartieron en redes sociales, pues este martes, el propio Jamil Farah publicó en su perfil de Instagram la imagen que oficializa su romance con la presentadora de Día a Día.

“Vitamina Sea”, escribió el piloto en el pie de foto y ante esto, los comentarios no se hicieron esperar: “Ahí fue”; “hermosuras”; “yo les deseo que vivan cada segundo con mucho amor! Son una pareja divina”; “Felicidades 🎉 les deseo lo mejor... vivan el presente como si no hubiera mañana”; “En definitiva, el buen amor nos coloca muy lindas”; “Una gran mujer merece un gran hombre... pilas pues a dar la talla... se ven hermosos, felicidades y bendiciones.😍👏🙌”; “Me encanta esta era la foto que esperaba... sean felices, hazla feliz se lo merece😍”, “Disfruta, vive el aquí y el ahora, mereces lo mejor mi amor❤️”; “Esta mujer sí sabe que es cambiar de hombre 🤤😁”, “1 millón de me gusta❤️”.