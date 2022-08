Piqué da un paso más con su novia y vivirían ya juntos: esto dice famoso astrólogo sobre el futuro de esa relación

La relación de Gerard Piqué con Clara Chía parece ir en serio, o al menos a eso apunta la prensa rosa española. Primero se especuló si la novia del jugador está embarazada. Y ahora, en ese país se publican datos que evidenciarían que el futbolista dio un paso muy grande y habría decidido compartir el mismo domicilio con ella. “Viven juntos en el departamento de Muntaner”, aseguró el periodista Jordi Martin, un experto en chismes de las estrellas de la madre patria.

El comunicador entregó detalles de esa relación. “Hace 12 años, Shakira, cuando se instala por primera vez a vivir en Barcelona, se instala aquí, en el domicilio de Gerard Piqué, en el piso de soltero. Ahora, Gerard está viviendo aquí, pero con su nueva pareja, Clara”, agregó.

Sobre la barranquillera dijo que vivía en medio de una enorme desilusión. “No se esperaba jamás a un Gerard Piqué así”, concluyó.

Piqué estaría además viviendo con Chía en un apartamento que él compró cuando conoció a la barranquillera en el año 2009 por 4,5 millones de euros. “El piso, que ocupa un total de tres plantas, tiene amplias estancias: vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala de billar y enormes habitaciones. También cuenta con una terraza con piscina y una zona de chill out. Un sinfín de comodidades que, según apuntan fuentes cercanas al jugador, podría haber compartido para sus encuentros con su presunta nueva amiga”, contó la revista SEMANA de España.

Sobre la relación de las dos personalidades se han hecho muchas conjeturas e incluso predicciones. El último en hablar del tema fue Daniel Daza, el astrólogo tolimense que se hizo famoso por asegurar que Rodolfo Hernández y Gustavo Petro llegarían a la segunda vuelta presidencial y que finalmente el líder de izquierda sería el ganador. El astrólogo también habló del fallecimiento del ídolo mexicano Vicente Fernández.

Sobre la relación de Gerard Piqué con Clara Chía manifestó: “Digamos que de aquí a enero de 2023, muy probablemente ya no esté con esa muchacha”.

Si vendrá o no alguien más a la vida de la cantante colombiana, sostuvo: “Por ahora, a ella nadie le conviene en temas emocionales, sí tendrá que encontrarse a alguien, en temas de relación de pareja y también tendrá que ser una persona, ya sea empresaria o una persona que tenga muy buen dinero o posicionamiento social”.

En diálogo con SEMANA, Daza aseguró que lo que le está pasando a la barranquillera es parte del ciclo de renovación que enfrenta su vida cada 12 años y que estos cambios servirán para que su carrera siga creciendo, pese a las adversidades familiares, judiciales y sentimentales que viene padeciendo.

“Por lo general hay un planeta que se llama Júpiter, que rige los ciclos de 12 años, o sea que cada 12 años Shakira tiene un cambio fundamental que le genera crecimiento, expansión, oportunidad, progreso, llegar a la cima, al éxito, a lo más alto que ella quiera llegar, y mira que los cambios más grandes que ella ha tenido son cada 12 años, hace 12 años termina con su exmarido, hace 12 años inicia con Piqué, 12 años después termina con Piqué y mira que eso le sirve para volver al hall de la fama, porque precisamente ese planeta del que estamos hablando, que es Júpiter, rige la fama y la popularidad”, explicó.

“Llevaban muchos años así, aproximadamente tres años y medio, y precisamente cuando la luna negra le pasa por la casa del matrimonio a Shakira, se tienen que divorciar. En realidad es una relación en la que hubo, no digamos que infidelidades porque Shakira aceptó los términos y condiciones, pero llega un momento en que su ascendente capricornio hace que explote y no quiera más nada, porque ya están creciendo sus hijos y ella no quiere que estén en ese ambiente”, interpretó Daza.

¿Qué vendrá profesionalmente para Shakira?

En su charla con SEMANA, aseguró que estos tiempos de adversidad le servirán a esta artista para darle un vuelco a su carrera y explorar facetas que antes no hubiese tenido en cuenta. Así mismo, señaló que parte de su tusa la pasará entre giras, a las cuales les vaticinó muchos éxitos desde ya.

“Tendremos que ver a Shakira en temas que tengan que ver con algo de cine, propuestas de cine, es algo que ella nunca ha experimentado, pero tendrá que hacerlo porque tiene que expandirse de otra manera y claramente tendrá que volver de nuevo con sus giras, en las que claramente le irá muy bien”, dijo.

“De hecho, hasta en temas judiciales, en temas que tienen que ver con dinero y ganar todo este tipo de demandas, ella saldrá muy bien librada a partir del próximo año (...) A partir del próximo año, si bien no van a arreglarse del todo, irán mejorando. Ya para el 2024, ella tiene una muy buena carta astral en la que no deberá tener ningún lío, ni problema o inconveniente”, dijo.

Respecto a sus hijos, si bien no dio vaticinios claros sobre si se quedará con ellos o no, Daniel Daza aseguró que le espera un 2023 lleno de visitas a los tribunales para definir este tema, aunque al final saldrá airosa, según lo que se aprecia en los mensajes de los astros.