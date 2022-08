El éxito de House of the Dragon y otras cinco noticias del entretenimiento de esta semana

House of the Dragon ha llegado a la pantalla chica pisando fuerte. Más de 10 millones de espectadores se dieron cita por medios convencionales y plataformas de streaming para ver el estreno del spin-off de la también afamada serie Game of Thrones. “Estoy muy emocionado”, dijo Jason Momoa, uno de los protagonistas. “Obviamente, estoy muy cerca del lado del dragón, así que estoy deseando que llegue”, agregó. El actor, de 43 años, también reveló que el nuevo show de HBO se filmó justo al lado de donde se rodó la nueva secuela de Aquaman, Aquaman and the Lost Kingdom. Por otro lado, Momoa participará en la última temporada de See, que se estrenará el 26 de agosto. La serie está ambientada en un futuro en el que la humanidad ha perdido el sentido de la vista, y el actor interpreta a Baba Voss, un guerrero cuya misión es proteger a sus hijos nacidos con la capacidad de ver de aquellos que desean destruirlos.

“Malignas e inciertas”

Julio Iglesias. - Foto: getty images

Julio Iglesias salió a desmentir los rumores sobre los supuestos quebrantos de salud que lo aquejan. El artista compartió en sus redes sociales un largo mensaje en el que aclara que se encuentra “vivito y coleando”. El cantante español aseguró que no suele contestar tales versiones, pero que esta última, en la que trascendió que estaba postrado en una cama, llegó a confundir a tal número de personas que no aguantó más.

“Han dicho que estoy muerto, han dicho que estoy en una silla de ruedas, han dicho que tengo alzhéimer, con todo el respeto que tengo a las gentes que sufren con esos problemas, la vida me sigue llenando de privilegios, estoy perfectamente bien”, escribió. Iglesias agregó que tiene muchas ganas de volver a un estudio y seguir cantando con las mismas ganas de siempre.

Acosada por la prensa

Shakira. - Foto: getty images

Gerard Piqué desató toda una ola de polémica al dejarse ver en público con la mujer que sería su nueva novia, Clara Chía Marti. Las imágenes de un supuesto beso con ella le dieron la vuelta al mundo y pusieron el ojo sobre Shakira, quien no se ha pronunciado desde el anuncio de la separación. La barranquillera sufre un inmisericorde acoso de la prensa. Un paparazzi dijo que “está devastada” tras tomarle unas fotos saliendo en carro. “Solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mí tomar estas imágenes. Desde aquí, ánimo que saldrás de esta”, dijo el paparazzi que tomó las últimas fotos de la cantante con sus hijos mientras compartían en un parque en Barcelona.

Por la puerta grande

Linda Evangelista. - Foto: afp

Linda Evangelista regresó a las portadas por la puerta grande, después de ocho años sin trabajar como modelo. La canadiense sufrió una depresión, secuela de un tratamiento estético. “No van a verme en vestido de baño, eso está claro. Será difícil encontrar trabajo con esas protrusiones en mi cuerpo”, dijo recientemente a la prensa. En la entrevista que le concedió a Vogue, Evangelista también habló de su tratamiento y de las consecuencias que ha padecido. “Ya no podía seguir viviendo con ese dolor. Sabía que tenía que hacer un cambio, y el único cambio era contar mi verdad”, relató en la charla. La modelo es la nueva cara de la revista Vogue y se prevé que continúe recuperando su carrera en la industria de la moda.

Pánico en la guardería

Archie, el hijo mayor del príncipe Harry y de Meghan Markle, podría haber resultado gravemente herido cuando su guardería se incendió durante una gira de sus padres por Sudáfrica, en 2019. Markle estaba terminando un compromiso real en el momento en que a ella y a Harry se les dijo que “había ocurrido un incendio en la habitación del bebé”. Esta fue una de las revelaciones que hizo en un nuevo pódcast que lanzó Serena Williams, llamado Arquetipos.

Mientras la niñera y Archie estaban fuera de la habitación, “el calentador de la guardería se incendió”, dijo Markle. Inmediatamente después del incidente, se esperaba que los Sussex asistieran a “otro compromiso real”. Pero Meghan dijo que no “tenía sentido” dado el traumático incidente que acababa de ocurrir.

Otra luna de miel

Jennifer Lopez y Ben Affleck. - Foto: AFP

Después de un fin de semana intenso y lleno de emociones, en el que han celebrado su amor por lo alto y se rodearon de las personas a las que quieren, Jennifer López y Ben Affleck siguen disfrutando de su luna de miel. La pareja eligió Italia para este viaje. El matrimonio se encuentra en el lago de Como, donde han visitado la casa de George y Amal Clooney. Además, aprovechan su estancia para hacer curiosos planes, como visitar un local dedicado a la decoración. Después de todo, los recién casados podrían estar buscando ideas y nuevos conceptos para su nuevo hogar. La cantante se deja ver con un vestido color mostaza de mangas abullonadas, gafas de sol y melena suelta en una fotografía tomada durante su visita a la tienda Decio Immagine Casa. Junto a JLo, que aparece comiendo un helado, se encuentran su esposo y algunos trabajadores del local.