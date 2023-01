Piqué no se deja de Shakira y saca provecho a su canción; anunció millonaria alianza con Casio

La colaboración musical entre Shakira y el productor argentino, Bizarrap, continúa siendo el tema más escuchado del momento, y este viernes superó los 60 millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose en tendencia durante dos días consecutivos en las distintas redes sociales.

Tras presentar Monotonía en octubre pasado, la artista colombiana reapareció más incendiaria que nunca y le cantó sin tapujos al dolor, dejando claro que se sintió burlada por Gerard Piqué. Asimismo, hizo varias analogías con algunas reconocidas marcas como Renault y Casio.

“Te creíste que me heriste y me volviste más dura; las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”, dice una de las estrofas de la canción.

Pese a las burlas que ha recibido en las últimas horas, el exdefensor reapareció este viernes en la más reciente transmisión de la Kings League, competición de fútbol que creó junto a varios de los streamers más famosos de habla hispana, y confirmó que la compañía asiática es el nuevo patrocinador del torneo.

El español, de igual manera, les compartió a todos los seguidores de este evento deportivo que los “presidentes” (líderes de los diferentes equipos) tendrán un reloj Casio para que lo luzcan orgullosamente.

“Quedan dos minutos, ya que lo veo. Quiero hacer un anuncio muy importante, Casio nos ha dado relojes a todos. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio”, indicó inicialmente.

"La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio": dice Gerard Piqué dando relojes a todos los presidentes,. Agüero, que no tiene filtro, dijo que era por la canción de Shakira. pic.twitter.com/vqWIDphtpd — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) January 13, 2023

Casio le respondió a Shakira por mencionar la marca en su canción - Foto: Getty Images

Luego, el exfutbolista agregó: “No es broma, es en serio. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio. Incluso, aquí tienes el tuyo, Ibai. Tenemos para todos. Este reloj es para toda la vida”.

SEMANA pudo conocer que la alianza entre la Kings League y la famosa empresa de relojes es por un valor cercano a los 6,6 millones de dólares por un periodo de tres años, es decir 1,2 millones por año.

Sergio el ‘Kun’ Agüero, que hace parte de los “presidentes” de esta competición, no dejó pasar por alto el anuncio de Piqué y manifestó que todo esto se debe a la nueva canción de Shakira y Bizarrap, con el que estuvo en el Mundial de Qatar 2022.

“Casio entró a la Kings League por la canción de Shakira. Creo que si fue por eso, porque la canción la ha reventado”, manifestó el exjugador argentino, ante la atenta mirada del exdefensor del Barcelona, quien se rio del comentario.

Gerard Piqué lanzó el proyecto de la 'Kings League' justo después de haberse retirado oficialmente - Foto: Captura Twitch Kings League

Cabe mencionar que el gigante tecnológico japonés, Casio, también reaccionó a los millones de notificaciones que le llegaron debido al lanzamiento del éxito de la barranquillera y recordó que sus productos son para toda la vida.

“Hoy tenemos bastantes notificaciones por una mención a Casio en una canción. Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) Casio son de y para toda la vida”, manifestó la empresa asiática en sus redes sociales.