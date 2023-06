Piqué y Clara Chía se dejaron ver muy enamorados tras salir de los juzgados en Barcelona; un beso ‘de película’ marcó el momento

Clara Chía Martí y Gerard Piqué están dando de qué hablar en redes sociales y medios internacionales, debido a un proceso que llevaron a cabo en contra del reconocido paparazzi español Jordi Martin, quien ha estado muy al pendiente de la vida del exfutbolista y Shakira, cuando eran pareja, y ahora con el noviazgo que sostiene con la relacionista pública, captando y dejando en evidencia cualquier detalle que salga a la luz.

La pareja de españoles habría recurrido a estas instancias a raíz de una situación que se presentó semanas atrás con el catalán. De acuerdo con lo mencionado por el sitio web El Mundo, el empresario y la relacionista pública interpusieron una demanda a principios de mayo, en una comisaría de Barcelona, alegando que el fotógrafo los había seguido e incluso, había ingresado en un lugar privado para captar el momento con su cámara.

Jordi ha estado al tanto de lo que pasa con la expareja desde sus inicios. - Foto: Tomada de Instagram @jordimartinpaparazzi y @3gerardpique

“En la denuncia a la que LOC ha tenido acceso en exclusiva, figura que el futbolista y su pareja han solicitado una orden de alejamiento para el fotógrafo. Piden que este no se pueda acercar a menos de 3.000 metros, ya que aseguran sentirse acosados y perseguidos. Aunque el periodista trabaje únicamente en la vía pública. Como dicta la ley”, reseñó el medio.

Pues bien, el 7 de junio de 2023 se dio el cara a cara entre los dos españoles y el famoso periodista, donde se presentarían pruebas y se definiría la situación, teniendo en cuenta los problemas que lidiaron en el pasado. El reportero siempre alegó la falta de respeto por parte de los dos catalanes, quienes lo atacaron y ofendieron con detalles de su vida privada.

Jordi Martín, Clara Chía y Gerard Piqué, respectivamente. - Foto: Montaje, Instagram: @jordimartinpaparazzi / @3gerardpique

Tras unas horas en los juzgados de Barcelona, Piqué y Clara Chía salieron de las instalaciones y reflejaron un semblante muy particular, en especial la joven de 24 años. Al enfrentarse con la prensa, los dos europeos prefirieron guardar silencio y dirigirse al auto, donde estaba Marc Piqué, el hermano del exfutbolista.

Luego, lejos de los juzgados, en la sede de la empresa del exdeportista Kosmos, Clara y Piqué se dejaron ver muy enamorados en plena calle, donde un romántico beso, “de película”, selló el tensionante día que habrían tenido la pareja.

Ese apoyo constante y muestras de amor que se dan el uno al otro. Se nota que Gerard la protege como un león protege a su hembra, la cuida como un cristal precioso o como un valioso y preciado tesoro. La tiene entre algodones. Bravo Geri por amarla de esa manera 👏❤🔮💎🦁💖 pic.twitter.com/lGG7BpjrKj — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 7, 2023

Un ‘fotógrafo’ retrató el momento y la imagen fue replicada por la reconocida cuenta de Twitter ClaGerFans. Un beso largo y duradero junto a unas motos parqueadas marcó el momento que dejaría en evidencia lo enamorados y unidos que están, pese a los cuestionamientos, críticas y problemas que puedan surgir.

Otro momento que marcó el día fue lo registrado por Europa Press, ya que habría quedado expuesto un inesperado gesto de Clara Chía ante las cámaras, precisamente cuando había terminado el encuentro legal. La novia del exdefensa del F.C. Barcelona fue captada por las cámaras, luciendo un atuendo claro con pantalón oscuro, unos tacones blancos y unos lentes, los cuales evitaban que mostraba su mirada.

De acuerdo con las imágenes, la relacionista pública estaría afectada y nerviosa en este lugar, tratando de esquivar las preguntas relacionadas con el proceso y su vida personal. Sin embargo, en uno de los clips se le vio cómo sonreía y se aferraba a Piqué, plasmando una actitud más desafiante y segura que en el pasado.

“Clara Chía sale de los juzgados, sonriente y agarrada de Piqué tras su cara a cara con Jordi Martin”, tituló Europa Press el contenido de la pareja saliendo de los juzgados.

“La salida ha sido igual. De la mano y con el rostro inmóvil, los dos tortolitos han abandonado los juzgados después de producirse ese cara a cara con el paparazzi que les hizo unas fotografías en una zona privada”, agregó en el texto del portal.

No obstante, si fue evidente la reacción de la española, quien siempre lució una expresión muy particular, sonriendo y conservando la posición de su cabeza, evitando agacharla o girarla. Pese a las interrogantes, la joven no reaccionó distinto y entró al auto que los estaba esperando.