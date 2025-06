“Podía perder el brazo”: Melina Ramírez se sinceró sobre fuerte cirugía que tuvo y que le cambió su vida

La reconocida presentadora de Yo me llamo , Melina Ramírez, sorprendió a sus seguidores con una sincera y emotiva entrevista en el pódcast Vos podés , conducido por Tatiana Franko.

Melina Ramírez advierte a sus seguidores sobre una situación que la preocupa: “Estas cosas me dan pavor”

Melina Ramírez habló de fuerte cirugía a la que tuvo que someterse

Melina Ramírez se destapó sobre cómo sufrió por los estándares de belleza

“Me costaba mucho mirarme al espejo y decirme cosas bonitas y me obligaba a decírmelo... Este es un medio en el que te miden por la belleza, me medían con metro la cadera y me decían que estaba obesa... Yo a los 16 años tratando de entrar a los desfiles, entonces tu estándar es si eres bonita o no”, dijo.