Video | Polo Polo no se guardó nada y respondió si es gay: “Me gusta que exista morbo”

Miguel Polo Polo, representante a la Cámara por la circunscripción especial afro, se ha convertido en una de las personalidades más controversiales de la política nacional y actualmente es uno de los principales líderes de la oposición en Colombia.

Pese a que no le gusta hablar mucho de esos temas, el congresista no se guardó nada y reveló algunos detalles de su vida personal esta semana en Tropicana. Asimismo, admitió que lleva soltero más de 10 años.

“Yo tengo mucho tiempo soltero, porque yo soy una persona muy libre. No soy tan apegado sentimentalmente como para estar en una relación, no me llama la atención. No es el momento para vivirlo, en su momento llegará. Tengo arrocitos en bajo, pero estoy soltero, totalmente”, aseguró.

El sucreño, de igual manera, aprovechó el diálogo con esa emisora para aclarar si es homosexual, puesto que ha recibido muchos ataques en las distintas redes sociales con respecto a ese tema.

“A mí no me afecta que me pregunten esas cosas, pero yo sí creo que hay cosas muy personales. Eso no quiere decir que yo sea bisexual, gay o heterosexual. A la gente no le debe interesar ese tema. Es más, me gusta que exista un morbo alrededor de eso”, expresó inicialmente.

Luego, añadió: “La ideología política, y la manera de pensar de uno, no está sujeta a la condición demográfica. Es lo mismo que decir que un pobre, un negro y un gay no pueden ser de derecha, de abrazar las ideas de derecha. En ese orden de ideas, todas las personas somos libres de hacer con nuestra vida lo que nos da la gana”.

Además de ser su amiga y mentora, el representante a la Cámara manifestó que la Senadora María Fernanda Cabal es una mujer bastante hermosa, y reiteró que es su “amor platónico”.

Polo Polo también utilizó la entrevista con Tropicana para elogiar a Marbelle, con quien comparte muchos pensamientos y posiciones políticas. Asimismo, aseguró que siempre le ha encantado su música.

“María Fernanda Cabal es inteligente y contundente. Sensual, hermosa y atractiva. Si José Félix Lafaurie no se hubiera casado con ella, lo habría hecho yo”, puntualizó el congresista.

Mientras que de la cantante señaló: “Marbelle me encanta. Me gusta su música primero y me gusta su personalidad, una frentera. Yo creo que esa es la personalidad de la mujer colombiana, más allá de la ideología política. Me gusta la manera como enfrenta las cosas”.

Cabe recordar que Miguel Polo Polo hizo un pequeño balance de la gestión de presidente Gustavo Petro después de tres meses de haber llegado a la Casa de Nariño y aseguró que no ha cumplido nada de lo que prometió, principalmente en los últimos días de la campaña electoral.

“¿En dónde estarán estos pobres jóvenes engañados? Ni desmonte del Esmad, ni subsidios, ni condonación de las deudas del Icetex, eliminación del 4 x 1.000 y le zamparán una reforma tributaria a las empresas y pobres que los arruinará”, precisó el sucreño en su cuenta de Twitter.