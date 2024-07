¿Por qué Epa Colombia destruyó sus productos en vez de regalarlos?, esta fue la dura respuesta de la empresaria

Epa Colombia es una reconocida creadora de contenido y empresaria que se dio a conocer en el año 2014 cuando la tricolor participó en el mundial del fútbol, situación que la joven aprovechó para crear una popular canción que se viralizó rápidamente en las redes, la cual le permitió ser reconocida por miles de personas alrededor del país.

Sin embargo, debido a varios errores que tuvo a lo largo de los años, se vio involucrada en fuertes problemas con la justicia colombiana y después de analizar el rumbo que tuvo su vida, decidió darle un cambio y enfocarse en ser una de las empresarias más exitosas de los últimos años.

Epa Colombia revela millonaria pérdida que tuvo. | Foto: Foto: Captura de pantalla / Instagram

Desde ese momento, su empresa de queratinas y productos de cuidado para el cabello ha crecido de manera exponencial y se ha convertido en una fuente de empleo e ingresos para miles de personas en distintas ciudades.

Epa Colombia fue víctima de estafa en su empresa

Daneidy Barrera Rojas, como es su nombre de pila, reveló hace pocos días que tuvo una pérdida de aproximadamente 800 millones de pesos en su empresa de cuidado capilar debido a la irresponsabilidad de las personas que le venden la materia prima para producir una gran cantidad de productos que se encuentran dentro de su catálogo.

Debido al mal estado de los productos, además de que, la empresaria no tendría la oportunidad de venderlos por medio de sus locales o página web, tuvo que invertir una gran suma de dinero para pagar la destrucción de los artículos, pues de no ser así, los costos incrementarían de manera considerable, ya que no tendría cómo comprobar que no realizó la distribución comercial.

“Se van como dos o tres mulas para que tú sepas que perdí alrededor de 900 millones de pesos, como 800 a 900 millones de pesos… Es demasiado, amiga”, manifestó por medio de un video publicado en sus redes sociales.

La influencer aseguró que ha pesar de los difícil que ha sido, se siente muy bien con el proceso. | Foto: Instagram: Epa Colombia

Agregó además que podría revelar la identidad de la persona que actuó de manera incorrecta y por la cual está atravesando este fuerte problema económico. Sin embargo, prefiere guardar silencio y solucionar la situación de forma privada.

“Amiga, yo sé que si hago una historia destruyo a la persona que me vendió la materia prima y las personas que me hicieron el daño, pero no, amiga, no quiero pagar con la misma moneda. Yo sé hacer dinero, sé vender”, afirmó.

La razón por la que Epa Colombia no puede regalar los productos imperfectos

Luego de contar detalles de la complicada situación que está viviendo con su empresa, la dueña de Epa Queratinas manifestó sentirse agotada mentalmente y confesó las razones por las que se vio obligada a destruir los productos, sin la posibilidad de regalar algunos de los ejemplares que no resultaron ser aptos para la venta.

La instagramer desató comentarios con la imagen publicada. | Foto: Instagram: Epa Colombia

“Amiga quiero que sepan que estaba un poquito triste y me estaban diciendo que regale los productos a la persona que los necesitan, pero no puedo, porque si yo te lo regalo, la Dian va a creer que yo vendí los productos y no les estoy dando el 19%, entonces eso tendría una multa y las pérdidas serían mayores”.