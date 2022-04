Por una cirugía de urgencia, el periodista Camilo Montoya está hospitalizado

El presentador y periodista Camilo Montoya anunció este sábado 16 de abril a través de sus redes sociales, específicamente su cuenta de Instagram, que sería sometido a una cirugía de emergencia debido a que tiene el apéndice “perforado”.

El colombiano, quien está radicado en Estados Unidos y trabaja para el programa matutino en el que se mantiene al día a la audiencia sobre las noticias de todo tipo, llamado Un nuevo día y que es emitido desde la ciudad costera de Miami, dio a conocer su estado de salud en las horas de la mañana del llamado por los feligreses sábado santo.

El personaje agradeció a la clínica de Cleveland, donde se encuentra internado y que es el lugar donde le practicarán la cirugía para tratar la apendicitis, por evitar una situación más compleja que podría generar una peritonitis, comprometiendo la vida del paciente.

Ante esto, escribió: “Apéndice inflamado y perforado. De la noche perfecta en Naples pasamos a una cirugía de emergencia. Fue un momento difícil pero Dios siempre está conmigo y mi hermosa familia. Gracias @clevelandclinic ¡Ahora a recuperarnos! #SEGUIMOS”.

El colombiano fue muy conocido en Colombia porque presentó el programa matutino del canal Caracol por varios años (2002) y finalizó en el 2006, cuando decidió mudarse a los Estados Unidos y no seguir bajo la mirada de los medios en su tierra natal, luego de su divorcio con la también presentadora Laura Acuña.

El periodista se volvió a casar hace trece años con Sol, quien es una especialista en marketing y con quien tiene un hijo; ambos comparten el gusto por los medios de comunicación. En su cuenta de Instagram el presentador publica constantemente fotos con su familia a los que les expresa cuánto les ama.

Además, en su trayectoria ha tenido el placer y el honor de entrevistar a personajes de todos los países y diferentes ocupaciones bien sea cantantes, artistas, músicos, directores técnicos y hasta modelos, entre los que cabe mencionar a J Balvin, Juan Luis Guerra, Marc Anthony.

Estuvo además con Pep Guardiola, Elton John, Daddy Yankee, Jennifer López, Zozibini Tunzi (la sudafricana coronada como Miss Universo en 2019), Pitbull, Antonio Banderas, Luis Fonsi, Sebastián Yatra, Camila Cabello, Evaluna y la Toti Vergara, entre otros. Y también obtuvo un Emmy (que premian a lo mejor en la televisión).

Por otro lado, el presentador dijo a TvyNovelas: “Mientras trabajaba en Univisión me dio cáncer. Una dura prueba que quedó atrás y estoy totalmente sano”. Agregó: “Me han gustado los pasos que he dado aquí, donde me tocó volver a forjarme una imagen y siento que lo he logrado: me reconocen en la calle y es cuando siento que he alcanzado muchas metas”, según registró Kienyke.

Cabe mencionar que en 2015, al respecto del matrimonio que mantuvo con Laura Acuña, previo a radicarse en EE. UU. ,dijo: “Ese fue un momento que me sirvió para madurar muchísimo. Cuando yo miro atrás pienso que no es que alguien haya tenido la culpa. Cuando uno evalúa ya con mucha más madurez todo dice: la embarramos los dos, no era un momento para una relación, no estábamos tan conectados como pareciera”.

Añadió el bogotano: “Me imagino que si me la encuentro solo será un ´quiubo´ y chao. Yo creo que son temas de los que jamás se hablaron después, nunca hubo una explicación ni para un lado ni para el otro. Si me siento en un avión y ella se sienta al lado, pues bueno, hay salidas de emergencia, se puede uno tirar por la puerta de atrás”, según publicó El Universal.