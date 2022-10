Preocupación por Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh; estaría sufriendo crisis mental y desconocen su paradero

Más de una generación se vio influenciada por Amaia Montero y sus canciones mientras estaba en la icónica banda La Oreja de Van Gogh. Muchos recuerdan temas musicales como ‘Rosas’, ‘20 de enero’, ‘Mariposa’, ‘Vestido azul’, ‘La playa’ y ‘Cuídate’.

Sin embargo, sin mucha polémica de por medio, en 2007, la cantante española anunció que se retiraba de la banda que fue su hogar y cuna de éxitos durante casi una década, para emprender una carrera musical como solista.

Luego de esto, y sin resentimientos aparentes, La Oreja de Van Gogh anunció que ya tenían una nueva cantante. Montero ha conseguido reconocimientos estando como solista, pero en las últimas semanas su aspecto ha preocupado a muchos alrededor del mundo.

Amaia Montero, a sus 46 años, se dedicada a escribir y cantar canciones que llegan a millones de audiencias en el mundo. Sin embargo, su pasión se vio truncada por una fuerte crisis mental por la que está atravesando.

El pasado 14 de octubre, Montero publicó una foto que ha dejado mucho de qué hablar. En ella se ve a la artista con un rostro demacrado y desgastado, pero lo que más preocupó fue el mensaje que dejó para acompañar la foto, aunque luego lo hubiera borrado: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Además de esta fotografía, la cantante ha dejado fragmentos de algunas canciones, cuyas letras hablan de fuertes desilusiones y de la pérdida del valor de la vida. Por esto, sus amigos y fanáticos le han dejado algunos textos de aliento.

“Resiliencia, compañera mía”. “Eres la Reina del Pop no lo olvides! Vamos!”. “Muchos te queremos de vuelta”. “La vida sirve siempre recuerda que vales mucho y tú voz inspira”, son algunos de los mensajes que le dejan a la artista española en espera de su pronta recuperación y aparición en presentaciones.

Un medio español aseguró que intentó comunicarse con la familia de la cantante, pero solo logró que su hermana Idoia Montero, quien también es su asistente, comentara que la familia no está dispuesta a hablar de la salud mental de Amaia.

¿Dónde está la artista?

Asimismo, según el programa español Fiesta, se pusieron en contacto con el productor musical en América de la cantante, Marcelo Vaccaro, quien les señaló que él creía que su red social, la de Amaia, “había sido hackeada”.

Tras el revuelo mediático que ha causado el estado de salud de Montero, según el diario El Mundo, Vaccaro no ha podido hablar con la artista, por lo que dice desconocer su paradero actual; incluso, manifestó haber recibido una llamada de ella a las 4 a. m., pero por la hora no pudo ser contestada.

También descartó que se trate de una estrategia de marketing para promocionar un nueva nueva o álbum.

¿Qué opina la hermana de Amaia Montero sobre la polémica?

Muchos medios de comunicación han intentado comunicarse con la cantante y sus representantes, sin ningún éxito. Solamente el programa español Espejo Público logró contactarse con la hermana de Amaia, Idoia Monero, quien dio unas declaraciones muy cortas y aprovechó el momento para agradecer el amor mediático hacia la intérprete de “Quiero ser”.

“Amaia no está pasando por su mejor momento”, fue la frase tajante de Idoia, quien también aseguró que ella no es la representante de la cantante y, por ende, no le parece prudente dar declaraciones en su nombre, pues tendría que ser la misma Amaia quien explique la situación.