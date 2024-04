Presentador de ‘Día a día’ se despide oficialmente del programa y conmueve a sus compañeros: “Sé que me van a extrañar”

La primera en despedirse fue Catalina Gómez, quien aprovechó el motivo momento para expresarle el cariño que le tenía: “ Jhova, te vamos a extrañar mucho, muchos éxitos en tu nueva casa. Igualmente, estamos a un piso de diferencia, no estamos tan lejos, cuando quieras bajas y nos visitas”.

Al comentario, el humorista respondió mostrando las fotos que tienen de perfil, bromeando: “Vean la foto de Carolina Cruz y Carolina Soto, en el concierto de Karol G, todas unas bichotas. Iván Lalinde es el que todos los días saluda y se enoja si no le responden, y Juan Diego Vanegas es el que a todo responde con stickers ”.

¿Para dónde se fue Jhovanoty tras su salida de Día a día?

Así lo comentó en el programa La red, donde manifestó sobre el proyecto: “No es un noticiero, no es un magacín, no es un pódcast ni es el matutino que le va a enseñar a cocinar, sino que es un club en el que cualquiera puede abrir la boca”.