Presentador español que insultó a Karol G salió a pedir disculpas a Colombia, pero terminó usando bandera de Ecuador

“A mí me llevas a ver los AC/DC a Sevilla, no a esta tanda de petardas que tienen unas seguidoras todavía más petardas […] Pues, mira, si esta petarda llena el Bernabéu y los Rolling Stone no lo hacen, pues la humanidad merece extinguirse”, apuntó ante cámaras.

“Una petarda significa que me aburre, que me parece fastidiosa, pero me pasa con casi todo el reguetón. La verdad es que pude haber utilizado otra palabra y lamento mucho que alguien se haya ofendido (…) No es una crítica a Colombia, un país al que adoro y con el que tengo muchos lazos y muchos amigos, menos a los colombianos y colombianas”, comentó, pidiendo una pequeña disculpa a quienes ofendió.