Presentadora de televisión sufrió síntomas de derrame cerebral cuando estaba al aire

Julie Chin, una presentadora de televisión, vivió unos momentos difíciles cuando presentaba un noticiero en la cadena KJRH, afiliada de NBC en Tulsa, Oklahoma, aunque en un principio no sabía de qué se trataba.

Mientras presentaba una información comenzó a arrastrar las palabras y a trabarse cuando intentaba leer el telepronter, de hecho se le notaba en el rostro cuando hacía el esfuerzo por seguir la lectura.

“Lo siento, algo está pasando conmigo esta mañana y me disculpo con todos. Sigamos adelante y sigamos con la meteoróloga Annie Brown”, señaló al aire.

Tras el incidente, la presentadora fue internada en un hospital donde se describió que había sufrido un episodio relacionado con el comienzo de un derrame cerebral y así lo dio a conocer a través de su página en la red social Facebook en la que tiene cerca de 9.000 seguidores.

“Antes que nada: Gracias. Las oraciones. La preocupación. Los mensajes. Los textos. Los correos electrónicos. Las llamadas. Estoy tan agradecida. Y estoy tan contenta de decirte que estoy bien”, escribió.

Tras ese sentido mensaje de agradecimientos relató lo que sucedió cuando se encontraba al aire: “Los últimos días son todavía un poco de misterio, pero mis médicos creen que tuve el comienzo de un derrame cerebral en directo el sábado por la mañana. Algunos de ustedes lo presenciaron de primera mano, y lamento mucho que haya pasado”.

“El episodio parecía haber salido de la nada. Me sentí genial antes de nuestro show. Sin embargo, en el transcurso de varios minutos durante nuestro noticiero, las cosas empezaron a suceder. Primero, perdí la visión parcial en un ojo. Un poco más tarde mi mano y mi brazo se adormecieron”, indicó.

Julie Chin dijo que tras esos síntomas se dio cuenta de que algo delicado estaba sucediendo con su salud: “Entonces, supe que estaba en un gran problema cuando mi boca no decía las palabras que estaban justo delante de mí en el teleprompter”, dijo.

“Si estabas viendo el sábado por la mañana, sabes lo desesperadamente que intenté seguir con el noticiero hacia adelante, pero las palabras simplemente no salían”, señaló.

La presentadora relató que las personas que se encontraban en ese momento en el estudio de televisión quienes, al darse cuenta de la situación, se comunicaron con la línea de emergencias para ser trasladada a un hospital.

“Mis compañeros de trabajo reconocieron la situación de emergencia que se estaba desarrollando y llamaron al 911. Anne, Jordan, TJ, y Kaden, estoy muy agradecida por vuestra rápida acción. Siempre he dicho que trabajo en el mejor equipo, y esta es una razón más”, relató.

Añadió que “he pasado los últimos días en el hospital sometiéndome a todo tipo de pruebas. Estoy agradecida por los servicios de emergencia y los profesionales médicos que han compartido su experiencia, corazones y sonrisas conmigo”.

“Mi familia, amigos, y familia KJRH también me han cubierto de amor y cubierto mis turnos. Mi padre bromea que este es el primer período prolongado de tiempo que he pasado sola desde que nació mi hijo, y tiene razón”, escribió en su conmovedor mensaje.

Señaló que a pesar de la situación, el episodio de salud que vivió pudo ser peor: “Me alegro de compartir que mis pruebas han vuelto geniales. En este punto, los doctores creen que tuve el comienzo de un derrame cerebral, pero no un derrame cerebrovascular completo. Todavía hay muchas preguntas, y muchas cosas que seguir, pero lo importante es que debería estar bien”, aseguró.

“Lo más importante”. He aprendido que no siempre es obvio cuando alguien tiene un derrame cerebral, y la acción es crítica. Este acrónimo ayuda a identificar los síntomas a buscar: sé rápido (Be Fast, por sus siglas en inglés) y luego, si es necesario, sé rápido y llama al 911.

B. (Balance) Balance, pérdida repentina de equilibrio.

E. (Eyes) Ojos, Si hay cambios de visión repentina.

F. Face (Cara), Caída facial

A. ARMS (Brazos), Un brazo se cae hacia abajo.

S. Speech, discurso arrastrado/confundido.

T. Time, Dolor de cabeza progresivo que aumenta con el tiempo.

Finalmente, pidió a sus seguidores en Facebook continuar con las oraciones por su estado de salud, ya que será sometida a otros exámenes médicos.

“Agradecería sus oraciones continuas mientras hacemos un poco más de pruebas y seguimos investigando esto. En unos días, estaré de vuelta en el escritorio compartiendo las historias que amo con la comunidad que amo. Gracias a todos por quererme y apoyarme tan bien”.