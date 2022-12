Priscila Beatrice, la doble de Rihanna, cuenta la verdad sobre foto viral del Mundial del Futbol en la Esquina con Juan Diego Alvira

En los últimos días, y con los ojos del mundo puestos en el Mundial de Qatar, se viralizó un video en el que se ve a Rihanna en un partido de fútbol apoyando a Brasil, sin embargo, debido a que los rumores continuaron, algunas personas aseguraron que no se trataba de la cantante de pop, sino de Pricila Beatriz, una brasilera que se hizo famosa por su impactante parecido con la cantante.

Lo cierto es que las imágenes son antiguas, pues se tratan de videos tomados en el Mundial de 2014, cuando la cantante hizo presencia en el estadio. Sin embargo, por este malentendido, Pricila volvió a ser tendencia en las redes sociales y sostuvo una entrevista en la Esquina con Juan Diego Alvira, en la que contó cómo ha sido ser “la doble” de la cantante.

“Hace poco, en medio del mundial de Qatar, salió un video y explotaron las redes sociales del mundo. Las imágenes mostraban aparentemente a Rihanna en el partido de brasil en el estadio, y obviamente hubo mucha especulación y hubo quienes dijeron que esa no era la Rihanna original, sino que era la Rihanna brasilera, que Rihanna se parecía a ti”, dijo el periodista.

“Si, fue una confusión muy chévere, pero cuando se inició el rumor yo me encontraba en Brasil y me llegaron muchas notificaciones al celular. Todos pensaban que era yo, no Rihanna que estaba en el Mundial y es la primera vez que confundieron a Rihanna conmigo, no a mí con Rihanna”, aseguró Pricila.

Por esto, Alvira sintió curiosidad de la foto original y decidió preguntarle a Pricila, si el video es de ella o es de la verdadera Rihanna. “La Rihanna original si estaba en Qatar o no?”, a lo que Pricila respondió “No, no, ese video es de Rihanna en el mundial de 2014, aquí en Brasil”, aseguró.

Y es que hasta el momento Beatriz alcanza más de un millón de seguidores en sus redes sociales, donde muchos la han denominado como el doble de la cantante e incluso han llegado a decir que es su clon y “se parece más a Rihanna que la propia Rihanna”, generando confusión y polémica entre los internautas.

De hecho, el investigador Manel Esteller señaló que supuestamente tiene identificadas las casi 20.000 letras del genoma que determinan el físico que tiene una persona, y que tendría que tener otra para parecérsele, argumentando que “es cuestión de probabilidad que en algún lugar haya alguien con la mayoría de estos 20.000 puntos del genoma iguales que los nuestros”.

Y llegado caso de que exista una persona con tal nivel de similitud física, al ser una persona famosa o influyente dentro de la esfera pública, es más probable que empiecen a surgir este tipo de acontecimientos, teniendo en cuenta el nivel de exposición en el que se encuentran.

Es por esta razón que el tema causa tanta curiosidad, dadas las numerosas veces en que Beatriz ha sido confundida con Rihanna e incluso ha sido viral por lo mismo, como lo fue cuando un usuario de Twitter con más de dos millones de seguidores compartió un video de Rihanna en el Mundial de Brasil 2014, señalando que era la “Rihanna brasileña”, publicación que dejó anonadados a todos y el mismo dueño de la cuenta terminó desmintiendo al decir que era una broma.