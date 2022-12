¿Qué pasó con PSY luego de 10 años de su éxito ‘Gangnam Style’?

El 15 de julio de 2012 Park Jae-sang lanzó una canción que le cambiaría la vida para siempre, pues ese día el mundo conoció el famoso Gangnam Style del surcoreano que logró que el mundo supiera que la música de ese país se convertiría en toda una generación.

Más conocido como PSY, el rapero nacido en Seúl el 31 de diciembre de 1977, hace 10 años se convirtió en un icono del K-pop aunque con el paso del tiempo se convirtió en un artista de un solo gran éxito a pesar de seguir intentando replicar lo que hizo con su sencillo más popular.

La canción es un sencillo que hace parte del EP PSY 6 Six Rules Part One y que a pesar de que, para entonces, las redes sociales no eran el boom, Gangnam Style logró convertirse en todo un fenómeno viral en Internet y alrededor del mundo todos querían bailar el famoso paso del caballito.

Tanto fue el impacto del famoso paso que hasta Barack Obama, astronautas y científicos de la NASA lo replicaron y parodiaron. Sin embargo, con el tiempo, todos conocían a PSY solamente por esa canción a pesar de tener muchas más.

Otro gran récord que logró el surcoreano fue convertirse en el primer video de YouTube en lograr más de 1000 millones de reproducciones y a la fecha tiene más de 4.6 mil millones.

Aunque muchos creen que el artista desapareció porque no volvió a ser tan exitoso como el 2012, la realidad es que el cantante tuvo que buscar la manera de seguir vigente, pues el Gangnam Style no solo es un gran éxito, sino que también se convirtió en un verdugo y una sombra que no lo deja brillar.

En 2012, en medio de todo el eco que generó, el famoso mánager de artistas como Justin Bieber Scooter Braun lo pusiera en el radar con un millonario contrato por lo que él y su discográfica YG entertainment ganaron millones y el K-pop se posicionó como un nuevo y exitoso género musical que hoy tiene estrellas como BTS y BLACKPINK.

No obstante, en 2018 PSY se dio cuenta de que ni su disquera ni el mánager estaban posicionándolo, por lo que se independizó y creó su propia firma P Nation en la que no solo se representa a él mismo, sino que también tiene otros artistas como la BoyBand TNX entre otros.

“Me gustaría compartir las cosas que he aprendido durante estos 19 años siendo PD, mánager y director de mí mismo. Permitidme crear un espacio para jóvenes que quieran alcanzar sus sueños con esfuerzo y sudor”, expresó en sus redes sociales.

Pero su carrera como mánager y CEO de una firma no le ha impedido seguir haciendo música y aunque no tenga los miles de millones de reproducciones, es algo que él acepta con orgullo, feliz con todo lo que está haciendo en su carrera y, por supuesto, que celebra el éxito que aún tiene el Gangnam Style.

“Si vuelve a suceder lo de ‘Gangnam Style’, genial. Si no, que así sea. Por ahora, haré lo que hago en el lugar que me corresponde”, destacó hace poco en una entrevista con The New York Times.

Cabe recordar que antes de saltar al estrellato con su hit Gangnam Style, el músico surcoreano PSY completó dos años de servicio militar. Imágenes de la faceta más seria del músico que sedujo al mundo con su éxito musical y su audaz coreografía.

Luego el músico intentó continuar con su carrera creando más canciones como Gentleman con YG Entertainment, la agencia que representaba al surcoreano en ese entonces. Ellos dieron a conocer que la canción se lanzó en 119 países y que esa fue la palabra más buscada en internet en Corea del Sur.