La creadora de contenido habló sobre su condena, los tratos en el centro penitenciario y hasta la comida. “He sufrido demasiado. Trato de comer, pero la verdad que no me pasa. He bajado mucho de peso. La vida adentro es muy dura. El arroz es mazacotudo, la carne a veces está picha, la ensalada sabe a vinagre”, afirmó la creadora de contenido.