Rafaella, la hija de Marbelle, generó amores y odios con su cambio de look, ¿qué se hizo?

En los últimos días Rafaella ha seguido deleitando a sus seguidores con fotos muy sensuales de su escultural cuerpo, y con otras muy recatadas, elegantes y hasta tiernas donde muestra su faceta musical. En todas estas ella ostentaba una melena rubia muy clara con la que no solo ostentaba un look tierno y pulcro, muy al estilo Barbie sino que también lo hacía brillar con sus sensuales movimientos de baile, en los que su pelo es parte fundamental de la coreografía.

De inmediato los comentarios no se hicieron esperar y varios de sus 994 mil seguidores se despacharon en elogios hacia la bogotana, resaltando la belleza innata que tiene, sus hermosas curvas y lo bien que le queda su nuevo cabello morado, que a ojos de muchos es de un tono ciruela rojizo, con visos vinotintos que brillan cada vez que Rafaella mueve las ondas con las que acompañó el look. También cabe destacar que los haters también se hicieron presentes en la sección de comentarios.

“¡Preciosa! ❤️”, “Rafa es muy bella, pero se hizo algo en la boca que no le favorece😮”, “😍 bellísima”, “Mi fruta favorita es la 🍒”, “Con el rostro que tienes es imposible que algo se vea mal, me encanta 🤩 muy bonita”, “Me encanta este color👌🏻te ves muy top🔝”, “Rafa te quedo espectacular el cabello así , bendiciones de Venezuela”, “Muy linda quedaste 👏 te luce y te ves espectacular”, “Parece una muñeca de estante, ¿es real? No sé, está rara, esa cara muy perfecta, ¿es un filtro? Los labios si … son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.