Luto en la música, especialmente en el heavy metal, tras confirmarse la muerte de Phil Campbell, reconocido guitarrista por su trayectoria en la banda de rock Motörhead.

El artista falleció a los 64 años, según informó su familia a través de su cuenta de Instagram este sábado 14 de marzo.

Sobre las causas de su deceso, señalaron que se dio tras enfrentar complicaciones de salud que afectaron varios de sus compromisos recientes y lo llevaron a permanecer hospitalizado.

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“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido padre, Philip Anthony Campbell, quien partió pacíficamente anoche después de una larga y valiente lucha en cuidados intensivos tras una compleja operación”, dice la publicación que rápidamente generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes lamentan su partida.

En el texto, su familia lo describe como “un esposo devoto, un padre maravilloso y un abuelo orgulloso y cariñoso, conocido afectuosamente como Bampi”.

Además, afirma que quienes tuvieron la fortuna de conocerlo llegaron a sentir un profundo cariño por él y, por eso, ahora todos lo extrañarán enormemente.

Aunque no se revelaron detalles específicos sobre la enfermedad o complicaciones de salud que padecía, sí quedó claro que no se trató de una situación repentina.

La preocupación por su salud ya había crecido en febrero de este año, cuando su agrupación, Phil Campbell and the Bastard Sons, tuvo que cancelar una gira por Europa y Australia con el propósito de seguir las recomendaciones médicas.

“Su legado, su música y los recuerdos que creó con tantos vivirán para siempre”, señalaron.

Así fue la trayectoria de Phil Campbell

Su carrera musical arrancó en la década de 1970 como integrante de la banda de heavy metal Persian Risk. Sin embargo, su popularidad llegó a la cima internacional en 1984, cuando se unió a la banda británica de rock and roll Motörhead, fundada en 1975 en Londres por el bajista, vocalista y compositor Lemmy Kilmister.

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A partir de ese momento, se convirtió en el guitarrista principal del grupo y en el integrante con más años de servicio en el grupo después de Lemmy Kilmister hasta el año 2015, año en que la banda se disolvió tras la muerte de su líder, Ian ‘Lemmy’ Kilmister.

Durante su trayectoria participó en la grabación de 16 álbumes de estudio y, durante su permanencia, el grupo vendió más de 41 millones de discos y ganó un Grammy en 2005 por su versión de Whiplash.

Posteriormente, creó su agrupación Phil Campbell and the Bastard Sons junto a sus hijos Todd, Dane y Tyla, proyecto con el que lanzó álbumes destacados como Old Lions Still Roar (2019) y Kings Of The Abyss (2023).